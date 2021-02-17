Южноуралец стал чемпионом России в прыжках с шестом

В московском манеже ЦСКА завершился второй день 51-го чемпионата России в помещении. Южноуральский спортсмен Тимур Моргунов стал лучшим в прыжках с шестом. Ему покорилась высота в пять метров 55 сантиметров.

На чемпионате России в Москве южноуралец Тимур Моргунов подтвердил свой прошлогодний титул чемпиона страны. При этом он выступал после того, как еще только постепенно возвращается в строй после череды травм.

«На самом деле сначала немного растерялся, потому что целый год не выступал. Само ощущение соревнований потерялось. Не все получилось, что я хотел сделать с самого начала, поэтому прыжки были нестабильные и не получилось прыгнуть выше. В принципе доволен собой. Молодые спортсмены создали конкуренцию, показали шоу. Будем готовиться к летнему сезону» — рассказал Тимур Моргунов пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики.

Отметим, что челябинский спортсмен является кандидатом на участие в Олимпийских играх-2021 в Токио. В июне 2018 года Тимур Моргунов установил новый рекорд России среди молодежи. Его результат был пять метров 92 сантиметра, а в августе на чемпионате Европы в Берлине он улучшил его, прыгнув на шесть метров.