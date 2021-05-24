Южноуралец завоевал «серебро» чемпионата Европы по каратэ

В Порече (Хорватия) завершился чемпионат Европы по каратэ WKF 2021. Южноуралец Евгений Плахутин завоевал серебряную награду.

Российский каратист, один из лидеров сборной России, спортсмен СШОР «Мастер» Евгений Плахутин на пути к финалу одолел белоруса Девида Нгуена (хантэй – победа по решению судей), боснийца Элдина Хаждарпасича (4:0), фарнцуза Стивене Дакосту (8:2) и турка Бурака Уйгура (1:1:).



В финале воспитанник Андрея Геннадьевича Савченко встретился с Дионисиосом Ксеносом. Евгений уступил греку – 0:1 и стал серебряным призером чемпионата Европы этого года.

Добавим, что Евгений Плахутин является одним из кандидатов на участие в Олимпийских играх 2021 года в Токио.