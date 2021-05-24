24.05.2021
Челиндбанк расширяет возможности ДБО для предпринимателей
24.05.2021
На открытии биеннале в Челябинске устроили перфоманс
24.05.2021
Запрягай сани летом: в Челябинске выбирают концепцию главного зимнего городка 2022 года
24.05.2021
«Пятёрочка» установила новые фандоматы в Челябинске
24.05.2021
В Челябинске возобновились нападения наркоманов на женщин
24.05.2021
Южноуралец завоевал «серебро» чемпионата Европы по каратэ
Южноуралец завоевал «серебро» чемпионата Европы по каратэ
12.11.2019
Будущая южноуральская учительница признана одной из сильнейших каратисток России
02.04.2019
Воспитанник «Конаса» Евгений Плахутин стал чемпионом Европы по каратэ
02.04.2018
Челябинцы, возмущенные увольнением директора спортшколы «Конас», соберут подписи за отставку главы упрспорта
28.03.2018
Челябинцы выйдут на пикет в защиту директора «Конаса» Олега Строгонова
Проект метротрама в Челябинске будет завершен в 2024 году. Подробности
21.05.2021
Златоустовская «Динамо-Уралочка» - один из флагманов южноуральского спорта
21.05.2021
Красота! Ринат Кучитаров показал свою любимую развязку в Челябинске
21.05.2021
Замминистра прокомментировал перспективы платных парковок в Челябинске
20.05.2021
Сомнений нет: «Строймеханизация» закончит набережную Миасса за филармонией в срок
19.05.2021