Зарядка со звездой: Дмитрий Кононец собрал своих самых жаростойких поклонников в Саду Победы

В Челябинске в минувшую субботу, 22-го мая, бодрую, веселую зарядку провел президент региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Уралстронг – Силачи Руси» Дмитрий Кононец.

Чемпион по кроссфиту, мастер спорта по гребле на байдарках и каноэ, призёр чемпионатов России и Кубка мира, известный шоумен, ведущий телепрограмм собрал горожан на зарядку в парке «Сад Победы».

Как отмечают в сообществе проекта «Зарядка со звездой» в ВКонтакте, «жара +30 не помешала собраться самым жаростойким поклонникам Дмитрия, многие пришли с детьми и некоторые даже с домашними питомцами».

Заряд бодрости и позитива добавили спортивные конкурсы от Дмитрия Кононца и ведущего Виктора Дорошенко. Лучшим вручили призы от партнеров проекта, организатором которого является челябинская региональная общественная организация «Молодежный центр», ОГБУ «Дирекция спортивно-массовых мероприятий и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Челябинской области», Общественная палата Центрального района Челябинска.

Проект «Зарядка со звездой» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и представляет собой комплекс мероприятий, вдохновляющих людей на занятия спортом, пропагандирующий здоровый образ жизни, объединяющей людей в увлечении массовым спортом и проведении полезного интересного досуга.

Фото Константина Лопина и из сообщества проекта «Зарядка со звездой» в ВКонтакте.