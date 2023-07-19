«Золотой колос»: состязания сельских спортсменов пройдут в Челябинской области

В селе Долгодеревенское (Челябинская область) 21 и 22 июля пройдут финальные соревнования XLV областных летних сельских спортивных игр «Золотой колос».

Сельские игры проходят по 21 виду спорта, а финальные соревнования пройдут по городошному спорту, мини-лапте, легкой атлетике, мини-футболу, перетягиванию каната, стрельбе руководителей и футболу.

Как рассказали в пресс-службе регионального минспорта, в соревнованиях примут участие более 600 сельских спортсменов из 22 муниципальных образований Челябинской области.

Торжественная церемония открытия Игр состоится 22 июля в 12:00 в Сосновском спортивно-оздоровительном комплексе «Олимп».