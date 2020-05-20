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Урбанист ликует, челябинцы радуются

Администрацию Челябинска поблагодарили за адекватность в отношении заборов

Среда обитания
Сегодня, 11:34
Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинске власти решили избавить еще одно знаковое место (мост на улице Кирова) от невзрачного забора. О радостном для него лично и, как показала реакция пользователей Интернета, для многих челябинцев событии сообщил в своей группе в ВКонтакте урбанист Лев Владов - ярый противник засилья ограждений.

"Это не фотошоп, это реально происходит. Только в воскресенье вечером я сфоткал забор на кировском мосту, чтобы сделать пост о бесполезности местного ограждения, а сегодня во вторник его уже не было!", - порадовался Лев Владов, отметив, что за один месяц мост на Кирова изменился больше, чем за последние пять лет.

"Гранитные парапеты отпескоструили, а все заборы вдоль газонов начали демонтировать. Мантра, которую я из года в год повторял - «когда-нибудь мы их всех вырвем» - начинает сбываться. Как же становится хорошо!", - написал урбанист.

Он добавил, что не может не поблагодарить новый коллектив администрации города за "адекватность в отношении заборов и заметное стремление к преображению Челябинска".

Эта новость очень заинтересовала пользователей сети Интернет. Пост появился вчера вечером, 19-го мая. К настоящему моменту он набрал уже 22 тысячи просмотров и собрал более двух тысяч "лайков". Челябинцы не только "лайкают" написанное, но и активно обсуждают демонтаж ограждения.

Подавляющее большинство горожан радуется и выражает солидарность с урбанистом. Есть и скептики.

"А в чем адекватность администрации? Какой смысл убирать забор там, где он никому не мешал (как на фото)? Или это такой бизнес: сначала заработать на установке заборов, потом еще больше на их демонтаже и утилизации?", - написал пользователь сети Интернет Михаил Буланов, чем вызвал бурную реацию ярых противников ограждений. Один из армии забороненавистников назвал эти конструкции "серой ошибкой природы".

Он уверен, что заборы убирать, несомненно, надо, но только там, где они реально мешают или портят облик города.

"На фото же городская магистраль, на которой забор - одно из меньших зол", - уверен скептически настроенный читатель.

Есть здесь и комментарии людей, признающихся в любви к заборам и объясняющих причину этого светлого чувства.

"Я люблю заборы! До установки забора в нашем дворе газон был полностью вытоптан,а саженцы без конца ломали дети", - написала Елена Сергеева.

Действительно, вполне понятная причина, однако на это признание тут же последовал ответ следующего содержания: "Дуракам и вандалам и трехметровый забор не помеха".

Один пользователь Интернета посетовал, что после того как в его дворе снесли забор, на газоне стали парковаться автомобили - теперь наглецам за рулем ничего не мешает. Другой заметил, что красить заборы в городе - очень дорого (аргумент в пользу того, чтобы ограждения в Челябинске демонтировали).

"Ураааа! В субботу там гулял, обратил внимание. Очень хотелось, чтобы убрали эти ограждения, и вот случилось. Респект администрации города. Продолжайте в том же духе! Город начал преображаться!" - не сдержал ликования челябинец Мавлит Сабиров.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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