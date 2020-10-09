Алексей Текслер принял участие в высадке кедров в Литературном сквере Челябинска

Сегодня, 9 октября, в Челябинске в Литературном сквере рядом с Областной универсальной научной библиотекой состоялась высадка кедров. В мероприятии принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер со своей супругой Ириной.

Всего было высажено 4 кедра, которые были названы в честь Игоря Северянина, русского поэта «Серебряного века». Саженцы подарил городу председатель Союза садоводов из Чувашии Юрий Соколов. Он выращивает их на собственных участках, чтобы потом передавать регионам страны.

Также состоялась презентация двух новых антивандальных эко-скамеек, которые не поддерживают горение. Изготовлены они из переработанного пластика. Эти скамейки библиотека приобрела у компании «Чистый Челябинск», которая занимается производством малых архитектурных форм из переработанного сырья.

Напомним, с садов Юрия Соколова в Челябинск прибыло около 2000 елок и дубов, а также 70 тысяч сосен. Кедры привезли специально, чтобы их посадил губернатор Челябинской области.

В Литературном сквере есть уже много уникальных деревьев. Все они посвящены российским писателям: дуб Пушкина, сирень Куприна, каштан Высоцкого, туя Слуцкой и другие. Теперь среди них будут красоваться кедры Игоря Северянина.