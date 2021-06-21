Аномальная жара сорвала высадку однолетних растений в центре Челябинска

В центре Челябинска подрядчику пришлось пересаживать цветы, которые погибли из-за аномальной жары и засухи. Работы ведутся на пересечении улиц Елькина – Тимирязева – Воровского. Об этом сегодня, 21 июня, на аппаратном совещании сообщил глава Советского района Владислав Макаров.

Кроме того, завершаются работы по высадке растений на Театральной площади и площади Революции.

«Я не припомню такой жары. Погоду невозможно было учесть, - сказал Владислав Макаров главе Челябинска Наталье Котовой. – Было рекомендовано в какой-то момент приостановить высадку цветов. Был организован автоматический полив, но даже это не спасло. Сейчас погода установилась более щадящая и приемлемая. Работы по озеленению будут закончены в ближайшее время».

Глава Челябинска Наталья Котова также поинтересовалась, будут ли газоны на клумбах. Владислав Макаров ответил, что поставщик начал отпускать рулонные газоны с сегодняшнего дня.

«Пока поставщики не могут назвать точную дату. Обещали на этой неделе. Будем стараться ускорять процесс», - отчитался глава Советского района.