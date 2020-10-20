ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Анонсы событий и мероприятий на 20 октября

Среда обитания
Сегодня, 09:24
Размер текста
Автор: 
Любовь Юрина

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 20 октября.

В 11 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» состоится онлайн пресс-конференция «Какие книжные памятники оцифруют на Южном Урале».

В 17 часов состоится торжественное открытие выставки из Третьяковской галереи «Русская жизнь. Живопись второй половины XIX - начала ХХ века» (Челябинский музей изобразительных искусств, пл. Революции, 1, зал имени архитектора Е. В. Александрова).

Справка

20 октября - Международный день поваров.

20 октября 2020 года – Всемирный день статистики.

20 октября - День военного связиста в России.

20 октября - Всемирный день борьбы с остеопорозом

20 октября в народном календаре – Сергей Зимний.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
16.10.20 10:42
Заводом, отравляющим воздух в Ленинском районе Челябинска, займутся надзорные органы
15.10.20 18:36
Северо-Запад и центр Челябинска свяжет велопешеходная набережная
15.10.20 17:45
Долой подпорную стену: реку Миасс в Челябинске «откроют» людям
15.10.20 16:21
Челябинские архитекторы разработали дизайн общественных туалетов
15.10.20 15:10
В Челябинске волонтёры заложили сад рядом с детской больницей
15.10.20 09:22
Для гостей нацпарка «Зигальга» обустраивают новую тропу к горе Поперечной
14.10.20 12:30
Ученые Челябинска и Тюмени исследовали воды и леса Таганая
14.10.20 11:06
Озеро Аракуль пострадало из-за множества финансовых нарушений при исполнении контрактов на реконструкцию водопровода
14.10.20 09:57
В четырех городах Челябинской области объявлены НМУ
13.10.20 14:33
Безруков: Очистка реки Миасс в Челябинске подходит к концу
Общество
Вчера, 13:05
Удобно и безопасно
«Ростелеком» помогает своим клиентам держать «вирусный удар» с помощью цифровых решений
Общество
Вчера, 12:32
В Челябинской области намерены продлить режим превентивной изоляции для соцучреждений
Новости
Сегодня, 09:45
Среда обитания
Нацпарк «Таганай» готовит для своих гостей новую экскурсию в урочище Семибратка
Сегодня, 09:09
Общество
В Карабаше объявлены НМУ
Сегодня, 07:00
Экономика
Россельхозбанк выдал свыше одного миллиарда рублей сельской ипотеки в Челябинской и Курганской областях
Вчера, 17:27
Общество
Подрядчик из Екатеринбурга начинает установку МАФов на набережной Смолино
Вчера, 16:54
Экономика
ВТБ запустил новую программу автокредитования со ставкой от 3%
Материалы рубрики
Сегодня, 09:45
Среда обитания
Нацпарк «Таганай» готовит для своих гостей новую экскурсию в урочище Семибратка
16.10.20 18:25
Среда обитания
Анонсы событий и мероприятий на 17-19 октября
16.10.20 16:13
Среда обитания
Минэкологии не планирует расширять мусорный полигон в Копейске
16.10.20 10:42
Среда обитания
Заводом, отравляющим воздух в Ленинском районе Челябинска, займутся надзорные органы
15.10.20 18:36
Среда обитания
Северо-Запад и центр Челябинска свяжет велопешеходная набережная
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика