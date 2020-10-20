Анонсы событий и мероприятий на 20 октября
Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 20 октября.
В 11 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» состоится онлайн пресс-конференция «Какие книжные памятники оцифруют на Южном Урале».
В 17 часов состоится торжественное открытие выставки из Третьяковской галереи «Русская жизнь. Живопись второй половины XIX - начала ХХ века» (Челябинский музей изобразительных искусств, пл. Революции, 1, зал имени архитектора Е. В. Александрова).
Справка
20 октября - Международный день поваров.
20 октября 2020 года – Всемирный день статистики.
20 октября - День военного связиста в России.
20 октября - Всемирный день борьбы с остеопорозом
20 октября в народном календаре – Сергей Зимний.
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