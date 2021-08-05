Апелляционный суд снова рассмотрит дело о возвращении границ Челябинского городского бора

Второй апелляционный суд общей юрисдикции (Санкт-Петербург) в ближайший вторник, 10 августа, рассмотрит жалобу председателя Челябинского отделения партии «Яблоко» Ярослава Щербакова на прекращение рассмотрения Челябинским областным судом дела о восстановлении границ Челябинского городского бора к значениям 2011 года. Заседание суда пройдет по видеосвязи на площадке Челябинского областного суда в 14:30.

Напомним, в 2011 году депутаты Заксобрания Челябинской области приняли постановление, в котором уменьшили границы памятника природы с 1179 гектаров до 1130. Охранную же зону практически полностью убрали, сократив ее на 95%: с 233,48 до 14,79 гектара.

«Для того, чтобы подать апелляционную жалобу, пришлось восстанавливать срок на обжалование, так как Челябинский областной суд передавал копию определения о прекращении дела ровно 15 дней, то есть в течение всего срока, установленного на его обжалование, тогда как согласно закону должен был управиться в течение одного дня после принятия соответствующего решения», - рассказал Ярослав Щербаков.

Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт Петербурге уже не раз вставал на сторону челябинских общественников. 16 сентября 2020 года он отменил решение Челябинского областного суда об изменении границ Челябинского городского бора для строительства детского хирургического корпуса.

Тогда областные власти оспорили решение в Седьмом кассационном суде, который отправил дело на повторное рассмотрение. Но второго февраля 2021 года Второй апелляционный суд, повторно рассмотрев жалобу, вновь отменил решение ЗСО как в части изъятия участка бора, так и в части присоединения.