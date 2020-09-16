Второй апелляционный суд отменил решение Челябинского облсуда и ЗСО по границам городского бора

Сегодня, 16 сентября, Второй апелляционный суд общей юрисдикции (Санкт-Петербург) отменил решение суда Челябинского областного суда об изменении границ Челябинского городского бора.

Об этом написал на своей странице Андрей Талевлин.

«Суд полностью отменил постановление ЗСО от 26 декабря 2019 года», - добавляет Талевлин.

В Законодательном собрании области уточнили, что пока речь не идет об отмене принятого постановления. «Решение принято судом, теперь возможна только кассация», - уточнили в региональном парламенте. Кассационную жалобу будет подавать Заксобрание.

В Челябинском областном суде дадут комментарий чуть позднее.

Как уже сообщало информационное агентство «Урал-пресс-информ», 26 декабря 2019 года депутаты Законодательного собрания Челябинской области одобрили изменение границ Челябинского бора для предоставления возможности строительства детского хирургического корпуса. Часть территории бора было исключено из состава памятника природы Челябинский городской бор (Митрофановское кладбище и участок площадью 4,2 гектара для строительства нового хирургического корпуса детской областной клинической больницы), а часть территорий добавлено - пойма реки Миасс и урочище Монахи.

Напомним, истцами по данному делу выступали Андрей Талевлин и Владимир Казанцев. Второй не может принимать участие в заседаниях, так как находится под домашним арестом.

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