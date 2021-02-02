В Челябинске будут судить вора-неудачника, который пытался убежать от преследования даже после того, как его сбила машина

Апелляционный суд встал на сторону общественников в вопросе изменения границ Челябинского бора

Сегодня, второго февраля, Второй апелляционный суд общей юрисдикции (Санкт-Петербург), где повторно рассматривалась апелляционная жалоба на решение Челябинского областного суда по иску о границах Челябинского городского бора, признал незаконным постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26 декабря 2019 об изъятии участка бора под строительство детского хирургического корпуса.

Апелляционный суд полностью отменил постановление ЗСО – как в части изъятия участка бора площадью 4,2 гектара, так и в части присоединения поймы реки Миасс и урочища Монахи.

«Считаю необходимым проведение законных процедур по созданию ООПТ в пойме реки Миасс и на территории Монахов. В интересах будущих поколений мы обязаны сохранить природу. Региональное руководство должно скорейшим образом найти новое, подходящее место под строительство детского хирургического корпуса, за который оно так ратовало. Нашим детям необходимо доступное здравоохранение», - прокомментировал решение апелляционной инстанции юрист-эколог Владимир Казанцев.

Вся челябинская общественность следила за развитием событий, связанных с изменениями границ челябинского памятника природы. И, конечно, проблем остается немало. Но теперь в копилку достижений общественности с гордостью вложена еще одна победа.

Напомним, споры о правомерности изменения границ городского бора продолжаются еще с конца 2019 года. Именно тогда депутаты Законодательного собрания Челябинской области одобрили изменение границ Челябинского бора для строительства там детского хирургического корпуса. Предполагалось изъятие с территории бора 4,2 гектара и взамен включение в состав памятника природы поймы реки Миасс и урочища Монахи. Но экологи подвергли это решение критике.

По данному делу прошло уже не одно судебное заседание. Юристы Андрей Талевлин и Владимир Казанцев требовали признать недействующим и противоречащим законодательству соответствующее постановление ЗСО. 16 декабря в Челябинске состоялось заседание Седьмого кассационного суда по делу об оспаривании изменения границ Челябинского городского бора. Решение второго апелляционного суда общей юрисдикции (Санкт-Петербург) по Городскому бору было отменено и отправлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, которая сегодня оставила в силе свое первоначальное решение.