Апрель в Челябинской области обещает быть теплым

Апрель в Челябинской области обещает быть теплым, во второй половине месяца – с дождями. Апрель – середина календарной весны, но фактически – начало весны, когда в первой декаде месяца температура воздуха переходит через ноль градусов в сторону повышения.

По прогнозам Gismeteo, уже в предстоящее воскресенье, 11 апреля, в регион придет теплый фронт. Температура воздуха начнет повышаться и в отдельные дни на следующей неделе столбик термометра будет перескакивать через двадцатиградусную отметку. Во второй половине месяца воздух в дневные часы будут прогреваться до плюс 12-15 градусов. В ночные часы также будут плюсовые температуры.

Дожди, по долгосрочным прогнозам, ожидаются практически во все дни второй половины месяца.

По данным Челябинского гидрометцентра, средняя температура воздуха в апреле в Челябинской области составляет плюс 2-4 градуса. В теплые годы она повышается до плюс 9-11 градусов, в холодные – опускается до минус 1-4 градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет плюс 28-31 градус, в Челябинске – плюс 28 градусов. Абсолютный минимум температуры воздуха составляет минус 26-30 градусов, в Челябинске – минус 26 градусов.

В апреле чаще (7-13 дней) наблюдаются смешанные осадки (мокрый снег с дождем). Средняя продолжительность осадков в апреле составляет 56-99 часов, максимальная - 119 часов (в Челябинске). Изредка в апреле наблюдаются грозы 1-3 дня, один день в месяц – град и пыльные бури.

В апреле 2006 года в Челябинске выпало осадков в три раза больше нормы. В апреле 1904 и 1991 годов – 0% месячной нормы осадков. В большинстве районов почва к концу месяца полностью оттаивает.

Народное название апреля – «снегогон». В это время стремительно сходит с земли снежный покров, и журчат ручьи. Про данный месяц говорят: «Апрель всю землю в цветы одевает, всех людей к радости призывает, листвою деревья венчает». Существовали и народные приметы. В апреле мокро – к грибному лету. Гроза в начале апреля - к теплому лету и урожаю орехов. Звездные ночи в конце апреля - к урожаю. Много сока в березе в апреле - ждите дождливого лета. Если ласточки еще не прилетели в апреле – вся весна будет холодной.