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«Бабье лето» вернется на Южный Урал на день, а затем циклон испортит погоду

Среда обитания
Сегодня, 23:08
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Автор: 
Любовь Юрина

В предстоящую субботу, 19 сентября, в Челябинскую область вернется старое «бабье лето». Но уже в воскресенье, 20 сентября, в регион придет западный циклон, который испортит погоду.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в субботу на Южном Урале ожидается теплая погода, преимущественно без осадков. Воздух прогреется до плюс 21 градуса.

В Гидрометцентре уточнили, 20 сентября под влиянием циклонов пройдут дожди, местами сильные, а температура начнет постепенно понижаться. В воскресенье температура воздуха не будет выше плюс 14 градусов, в понедельник – максимум плюс 11 градусов, во вторник – плюс девять градусов.

Синоптики также обещают усиление ветра (местами его порывы будут достигать 18-20 метров в секунду) и резкое снижение атмосферного давления (на 20 единиц – до 721 миллиметра ртутного столба).

Порывистый ветер может стать причиной раздражительности, спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, а также плохой сон у лиц с психо-эмоциональными нарушениями.

Пониженное атмосферное давление может негативно отразиться на самочувствии гипотоников и людей с заболеваниями суставов.

Напомним, по народному календарю старое «бабье лето» длится с 14 сентября (Семина дня, или дня Симеона Столпника) до 24 сентября.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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