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Буйство красок и ароматов

Центр Челябинска превратится в цветущий оазис с сиренью и пряными травами

Фото: 
Валерий Иванов
Среда обитания
Сегодня, 15:36
Автор: 
Евгения Александрова

Центр Челябинска превратится в цветущий оазис с сиренью, пряными травами, геранью, бархатцами, дикими тюльпанами и многими другими замечательными растениями, названия которых обычному человеку, не специалисту, вообще вряд ли известны.

Как рассказал глава Центрального района Челябинска и, как оказалось, заядлый садовод, Виктор Ереклинцев, озеленение района предусматривает высадку в этом году около 30-ти пород и видов деревьев, кустарников и цветов (в большинстве своем многолетних).

Начало работ по озеленению Центрального района запланировано на конец мая-начало июня (все зависит от контрактных процедур). Завершится они должны в течение месяца - до начала июля точно.

В обшей сложности в районе высадят 155 деревьев, 2709 древесных кустарников, чуть более десяти с половиной тысяч травянистых многолетников, то есть около 13-ти с половиной тысяч растений. Кроме того, будет проектами по озеленению предусмотрена высадка 13-ти тысяч луковичных (тюльпанов ботанических).

Дороникум, лабулярия, вальдштейния, хоста, гортензия, зеленчук желтый, живучка ползучая, шалфей, котовник, иссоп, герань (Виктор Ереклинцев попросил не путать данное многолетнее растение с тем, что растет дома в горшках и на самом деле зовется не геранью, а пеларгонией)... - это далеко не все растения, которые украсят собой остро нуждающийся в свежих красках и ароматах ромышленный Челябинск.

Директор Ботанического сада ЧелГУ Вера Меркер рассказала, что только на проспекте Ленина будет высажена герань трех видов: великолепная, кроваво-красная и крупнокорневищная.

Также в Центральном районе появятся орех маньчжурский, яблоня Недзвецкого, ива ломкая, кедровая сосна, боярышник, абрикос, дерен белый, снежноягодник (и не только).

"В город возвращается сирень. И это замечательная история. Сирень любят не все, особенно не нравится она коммунальщикам, потому что сильно разрастается, достаточно агрессивно себя ведет. Зато с точки зрения сдержания, обрезки, формовки это растение очень прекрасное. Если помните, в советские времена у нас была целая сиреневая аллея на бульваре Славы - от Цвиллинга до Российской (или Советской). Великолепная была сирень", - сказал Виктор Ереклинцев.

Вера Меркер уточнила, что боятся сирени, которую будут высаживать в Челябинске, не нужно, потому что это современные сорта, они ведут себя совсем иначе, например сирень персидская, сирень войлочная.

"Надеюсь, подрядчики не будут выкапывать сирень для Челябинска в деревнях, окружающих город, и что посажены у нас будут хорошие, красивые, современные сорта", - пошутила Вера Меркер.

По ее словам, в Ботаническом саду Челябинского государственного университета растет 29 сортов и восемь видов сирени.

"Бабушки, которые видят цветение сирени в нашем саду, едва не падают в обморок. Говорят, что умрут на месте от такой красоты", - рассказала ученая.

Виктор Ереклинцев подчеркнул, что не надо бояться возвращать Челябинску сирень, потому что это не просто красивые и ароматные, но и полезные со всех точек зрения растения. И раньше сирень цвела практически в каждом дворе, даря людям радость, завораживая своей нежной, ни с чем ни сравнимой красотой и божественным ароматом.

Что касается однолетних растений, то в Центральном районе Челябинска в этом году появятся ковры (разной высоты и расцветки) из бархатцев.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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