Челябинцам рассказали, как в области сохраняют исчезающие виды и какие животные попадают в Красную книгу

В Челябинской области в Ильменском заповеднике под охраной находится 49 видов млекопитающих, 179 видов птиц и 17 видов рыб. Эта информация прозвучала на пресс-конференции, состоявшейся на площадке медиахолдинга «Гранада Пресс» в День защиты животных.

В пресс-конференции приняли участие эксперт ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» Александр Лагунов и заведующая биологическим отделом Ильменского заповедника Лариса Снитько.

Они рассказали, по каким критериям животное попадает в Красную книгу, какие меры предпринимаются, чтобы сохранить исчезающие виды, бывает ли, что завезённые животные наносят вред экосистеме и как обстоят дела с браконьерством в Челябинской области.

«Современная наука придумала немного способов сохранения исчезающих видов, это, в первую очередь территориальная охрана (заповедники), которые существуют у нас в области уже более 100 лет. Это Красные книги, куда вносятся охраняемые животные. Первая такая книга в России вышла в свет в 1978 году, в Челябинской области первое издание было издано в 2005, второе - в 2017-2018 годах, - рассказал Александр Лагунов. – Кроме того, животные разводятся в неволе. Современная система ботанических садов, зоопарков совершенствуется и очень быстро.

Существуют также и альтернативные методы сохранения и даже возрождения исчезающих видов. Для этого есть банки семян, тканей животных. Учёные занимаются воспроизводством генома исчезающих животных в реальных организмах. Есть очень интересные исследования в данной области, есть некоторые победы, но до воссоздания живого мамонта нам пока далеко», –добавил он.

Кстати, и Александр Лагунов, и Лариса Снитько участвовали в создании Красной книги Челябинской области

«Группа Южно-Уральского федерального научный центра минералогии и геоэкологии прежде всего занимается изучением экологии и биологии, видов животных с целью создания перечня мероприятий по их охране и соответственно на основе этих научных рекомендаций разрабатывается уже региональные Красные книги», – пояснила Лариса Снитько.

Флора на Южном Урале непостоянна, часто можно наблюдать смешение ареала обитания некоторых видов с востока на запад, с юга на север. Некоторые виды уходят с севера на юг.

«В нашем заповеднике под охраной находится 49 млекопитающих плюс медведь, волк, кабан считаются заходящими. В степном лесничестве около 179 видов птиц. Особенно мы гордимся красивыми хищными птицами, у нас есть гнездящиеся сапсан, беркут, могильник, орлан белохвост и филин. Также у нас до 17 видов рыб». – рассказывает Лариса Снитько.

Александр Лагунов отметил, что нужно разрабатывать для каждого животного из Красной книги такие же программы, как для амурского тигра. Биосфера земли ежегодно теряет около сотни видов, особенно это связано с вырубкой лесов, мер, которые предпринимаются сейчас для защиты животных, никогда не будет достаточно. Нужно создавать электронную базу данных по исчезающим видам животных, которая заменим многотомную Красную книгу. Почему бы не устроить год европейской норки, тайменя обыкновенного или жужелицы Карпинского по аналогии с годом амурского тигра? - задается вопросом ученый. Это было бы нелишним и в образовательных целях, считает он.