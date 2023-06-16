Челябинцев снова предупредили о возможном изменении цвета воды

Жителей Челябинска снова предупредили о возможном изменении цвета водопроводной воды.

Как сообщили в мэрии, цвет воды может меняться в связи с очередным этапом ремонтных работ на очистных сооружениях водоснабжения и строительством станции ультрафиолетового обеззараживания.

С 17 по 20 июня работы пройдут на водоводе, питающем северо-западную часть города и Металлургический район. По этой причине в период с 17 по 22 июня вода в домах на территории этих районов может измениться по цвету из-за увеличенной скорости потока в трубопроводе. Как правило, в течение одних-двух суток после переключения ситуация стабилизируется.

МУП «ПОВВ» приносит свои извинения за доставленные неудобства и рекомендует жителям Челябинска по всем вопросам обращаться в контактный центр предприятия по телефону: 214-00-14.