16.06.2023
Южноуралец обвиняется в обмане страховой компании более чем на 18 миллионов рублей
16.06.2023
Покупка через интернет: миасец пострадал от действий мошенника
16.06.2023
Челябинцы увидят «Женское лицо российского космоса»
16.06.2023
Консультация юриста: как учитывается переработка у водителей
16.06.2023
В Бакале водолазы подняли с глубины тело утонувшего больше десяти дней назад молодого мужчины
15.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 16 июня (18+)
Челябинцев снова предупредили о возможном изменении цвета воды
22.05.2023
В Челябинске может измениться цвет водопроводной воды
26.08.2022
В ноябре в Челябинской области сдадут в эксплуатацию новую станцию водоподготовки
01.08.2016
Жителям Южноуральска, Пласта и Увельского района не рекомендуют использовать воду из-под крана для приготовления пищи
ПО «Маяк»: обыкновенное чудо длиною в три четверти века
15.06.2023
Челябинская область получит беспрецедентные меры поддержки на развитие туризма
15.06.2023
Учреждения культуры и образования Челябинска готовятся к первому сентября
15.06.2023
В Челябинской области на 50% увеличили грантовую поддержку НКО
14.06.2023
Активные муниципалитеты Челябинской области получат допсредства на благоустройство
13.06.2023