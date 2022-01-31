Челябинцы – об НМУ: Солнце так и не смогло пробиться сквозь этот удушливый кошмар

В Челябинске уже 13-й день сохраняются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных веществ в воздухе. Выходные, по мнению жителей, не стали исключением. У минэкологии другая точка зрения.

Челябинцы в группе Вредные выбросы» ВКонтакте продолжают жаловаться на гарь, смог, загазованность в областном центре. «Ленинский задохнулся, например. Солнце так и не смогло пробиться сквозь этот удушливый кошмар», - пишет Helen Helen.

«В Чурилово лучше не выходить на улицу. Ответ на вопрос: люди уже устали жаловаться, собирают чемоданы», - отмечает Клим Абрамов.

На вонь жалуются и жители Паркового, ЧМЗ в Челябинска и жители Магнитогорска, Копейска.

«На улицу хоть не выходи, в Парковом дома не видно, настолько все заволокло и ужасно воняет. Я, конечно, многое тут уже видела, но такой вони адской что-то не припомню. Кто-нибудь в курсе почему так воняет и чем? Я даже описать этот запах не могу», - спрашивает у подписчиков Есения Владимирова.

Жители возмущаются, что на их жалобы никто не реагирует, а на звонки на телефоны горячих линий не отвечают.

В министерстве экологии заверяют, что все предприятия Челябинска продолжают выполнять требования по необходимому снижению выбросов в атмосферный воздух в период НМУ.

«В воскресенье, 30 января, удельный вес загрязняющих веществ в воздухе находится в рамках предельно допустимых концентраций. Было лишь зарегистрировано незначительное превышение (на 0.2 ПДК) по сероводороду на одном из стационарных постов по ул. Мамина. По всем остальным веществам превышений не выявлено», - подчеркивают в ведомстве.

В минэкологии отмечают, что стационарные посты и передвижные лаборатории ОГКУ «Центр экологического мониторинга» работают в круглосуточном режиме, производя регулярные измерения.

Напомним, неблагоприятные метеорологические условия в Челябинске начались в 19 часов 19 января и пока, по прогнозам, продлятся до 19 часов понедельника, 31 января.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха. На утро понедельника регистрируется превышение по озону, частицам 2.5 мкм, по диоксиду азота и по сероводороду.