24.04.2023
С 26 апреля ограничат движение транспорта в двух районах Челябинской области
24.04.2023
У границ «Зигальги» задержали мужчин с оружием
24.04.2023
Глава СКР потребовал доложить ему об обстоятельствах ДТП с маршруткой в Челябинске
23.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на понедельник, 24 апреля (18+)
22.04.2023
В ДТП с маршруткой в Челябинске пострадали шесть пассажиров
22.04.2023
Пожарные эвакуировали из зоны пожара в деревне Фроловка газовые баллоны
Челябинцы предлагают властям запустить социальную рекламу на тему воровства люков
А Народный фронт призывает жителей региона делиться адресами опасных для детей мест
22.03.2023
В Челябинске рядом с жилым домом на Российской притаился опасный люк
15.03.2023
В Челябинске после сигнала в группе жалоб мэру люк обрел утерянную крышку
13.03.2023
И снова провал: челябинцы пожаловались мэру на очередной открытый люк
24.11.2022
Наталья Котова: В борьбе с открытыми колодцами поможет только учет и контроль
В Челябинской области установят новую памятную дату
21.04.2023
Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
21.04.2023
В России зарегистрированы первые случаи заражения новым подвидом ковида «Арктур»
20.04.2023
Алексей Текслер предложил распространить льготную ипотеку на вторичное жильё
19.04.2023
В Челябинской области в начале этого года уменьшилась естественная убыль населения
18.04.2023