Челябинцы предлагают властям запустить социальную рекламу на тему воровства люков

Челябинцы предлагают властям запустить социальную рекламу на тему воровства крышек колодцев.

Предложение создать тематический ролик появилось в минувшие выходные в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте. Автор поста считает, что содержание ролика должно быть следующим: «Пока приемщик с утра принимает люк, его ребенок, идущий в школу, проваливается в открытый колодец...».

В этом же посте жительница города написала, что по адресу: улица Молодогвардейцев, 60-Б, за домом, украли сразу два люка на дороге к 78-й школе и детскому саду.

«Мы с утра закрыли их досками, но дети очень любопытны, и это очень оживленная дорога», - отметила горожанка, подчеркнув, что по ней ходит большое количество школьников и детсадовцев.

В этот же день, 22 апреля, в вечернее время автор данного поста Елена Бахаева поделилась доброй новостью. Как оказалось, вскоре привезли новые люки: на радость всем, они оказались из толстого пластика; их поставили и аккуратно зацементировали все края.

Довольная челябинка рассказала, что нашла в Интернете службу коммунального хозяйства Калининского района, позвонила, сделала заявку, ей перезвонили, уточнили, где именно сняли люки. И в этот же день поставили новые.

Тем временем, другие жители Челябинска активно вступили в беседу о социальной рекламе воровства люков. Так, например, Любовь Чистякова поделилась стихотворением: «Крышки с люков не снимайте, на металл их не сдавайте. Люк открытый - вот беда, закрывать нужно всегда! Дети могут провалиться, люди могут оступиться, ноги, руки поломать - люки надо закрывать!».

А Народный фронт в Челябинской области сегодня, 24 апреля, призвал южноуральцев сообщать о местах, где детей может подстерегать опасность, в том числе об открытых колодцах и люках, о фактах свободного доступа к заброшенным зданиям и стройкам, о маршрутах к детским учреждениям с риском для жизни и здоровья.

«Тему детской НЕбезопасности мы поднимаем вновь после череды происшествий, в которых малышам чудом удалось выжить. Так, в Кусе в открытый колодец упала пятилетняя девочка. По счастливой случайности, он не был наполнен водой. Но ребенок получил множество ушибов. А в Миассе десятилетний мальчик сорвался с крыши заброшенного недостроя и пролетел около шести метров. Ребенка госпитализировали», - напомнили общественники последние трагические случаи.

В Народном фронте призвали жителей Челябинской области до первого мая присылать фото и видео потенциально опасных мест, их адреса под этим постом в аккаунтах регионального отделения ОНФ или на почту: 74region@onf.ru.

«Составим список, проведем мониторинг и обратимся в соответствующие ведомства», - заявили в Народном фронте.