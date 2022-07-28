Челябинцы записали видеообращение к президенту России с просьбой спасти городской лес

Жители Челябинска записали видеообращение к Президенту России Владимиру Путину накануне ежегодной прямой линии с главой государства. В ролике горожане просят обратить внимание на неисполнение местными чиновниками поручения Президента о постановке городских лесов на кадастровый учёт. В результате реализация нацпроекта по развитию спорта привела к ухудшению экологической ситуации и росту социальной напряжённости. В заключении жители южноуральской столицы попросили Владимира Путина помочь им спасти городской лес от дальнейшей застройки.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Как Вам известно, Челябинск – это город с неблагоприятной экологической ситуацией. В 2016 году Вы дали поручение поставить все городские леса на кадастровый учёт. Но этот лес не поставлен на кадастр до сих пор. Карьерными бульдозерами на наших глазах было уничтожено 2000 берёз. Сделано это было на федеральные деньги нацпроекта ради строительства четвёртого катка в нашем микрорайоне. В этом лесу без рубля бюджетных мест развивается массовый и детский спорт. <…> И самое главное – этот лес даёт нам свежий воздух. Мы – за спорт, но не ценой уничтожения леса! Нацпроекты призваны решать проблемы граждан, объединять их, улучшать качество их жизни, вселять и укреплять гордость за страну. В Челябинске же нацпроект реализуется со скандалом, в ущерб экологии, провоцируя социальную напряжённость, и во многом это происходит благодаря недальновидности чиновников на местах. Помогите спасти наш лес!», - говорится в видеообращении.

Активисты движения «Спасём наш лес вместе!» отмечают, что в борьбе за сохранение леса на Тополиной аллее они обращались в различные инстанции, но отовсюду получали «отписки». Теперь челябинцы ждут прямого эфира с главой государства, чтобы обратиться к нему лично и рассказать о существующей проблеме. Горожане убеждены, что мэрия Челябинска не отказалась от планов дальнейшей застройки леса на северо-западе областного центра. Проведение прямой линии с Президентом планируется осенью 2022 года.

Напомним, что ранее жители ЖК «Ньютон» и «Тополиной аллеи» выступили против вырубки зелёного массива под строительство катка УралГУФК. Инициативная группа обратилась в суд с иском к мэрии. Чтобы остановить снос насаждений, люди разбили рядом со стройплощадкой палаточный лагерь. Также за сохранение леса было собрано более трёх тысяч подписей. Несмотря на это, стройка была продолжена, а на месте будущего катка вырублено около двух тысяч деревьев. Взамен уничтоженных берёз администрация города пообещала произвести компенсационные высадки.