Челябинцы жалуются Наталье Котовой на остановочную наледь и заявляют о травмах

Жители Челябинска жалуются на состояние остановок общественного транспорта, заявляя, что они все в наледи и сравнивая подступы к ним полосой препятствий, преодоление которой не может обойтись (и не обходится) без травм.

Сегодня, 17 марта, челябинка Ирина Литвинова рассказала в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте о том, как при выходе из транспорта сломала ногу и не меньше месяца ходила в гипсе. Горожанка отметила, что полосу препятствий путь к остановкам напоминал на протяжении всей зимы.

«В травмпункте большинство людей с переломами, полученными при падении на улице. Почему Челябинск выглядит очень неухоженным, как помойка? - возмутилась жительница областного центра, пообещав отправить свои вопросы президенту: - Пусть знает, что творится в Челябинске».

Другая жительница Челябинска, Валентина Салемгареева, также сломала ногу (лодыжку) при падении на льду – правда, поскользнулась она не на остановке, а на тротуаре в Ленинском районе. Это произошло 24 января. По мнению горожанки, в Челябинске никто нигде не убирает.

«Я больше чем уверена, что дворники числятся в штате, но это мертвые души. Кто-то получает деньги, а мы ломаем ноги», - посетовала Валентина.

«Остановки «Улица Чичерина», «Улица Петра Сумина» и со стороны улицы Татищева, и со стороны Новоградского проспекта. Проще перечислить остановки общественного транспорта, которые обрабатывают и убирают. Их очень, очень мало», - пожаловалась Ирина Литвинова.

Администрация Челябинска сообщила возмущающимся горожанам, что в настоящее время в поэтапном режиме во всех районах города ведется очистка остановок общественного транспорта и тротуаров от наледи, при необходимости опасные участки обрабатываются противогололедными средствами.

«Для более оперативного реагирования, пожалуйста, обращайтесь к диспетчеру комитета дорожного хозяйства по телефону: +7 951 771-73-25 (на данном номере установлены мессенджеры, поэтому можете отправлять фотографии проблемного участка)», - отметили в мэрии.

Конкретно Ирине Литвиновой городские власти ответили следующее: «В настоящее время подрядной организации, оказывающей услуги по содержанию улично-дорожной сети, выдано задание на очистку остановок общественного транспорта, в том числе и на указанных вами участках. Данные работы планируют выполнить по графику».