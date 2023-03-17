17.03.2023
В особняке Покровского челябинцы насладятся вечером французского кабаре
17.03.2023
Карталинец, убивший жену и пытавшийся расправится со свидетелями, отправился в колонию
17.03.2023
В Златоусте пьяный водитель устроил гонки с полицейскими
17.03.2023
Жительница Пласта пыталась отрезать сожителю половой орган
17.03.2023
В педагогическом университете открыли мемориальную доску первому
17.03.2023
Сказал, что приехал с Украины: ФСБ совместно с полицейскими задержала лжеминера
Челябинцы жалуются Наталье Котовой на остановочную наледь и заявляют о травмах
13.03.2023
В Челябинске крыша остановки у «Космоса» просела под тяжестью снега
20.12.2022
Ожидание транспорта на челябинской «Орбите» некомфортно и небезопасно
15.11.2022
В Челябинске оставшуюся без крыши остановку «1-я Охотничья» скоро починят
В Магнитогорске стартовал чемпионат России по тайскому боксу
17.03.2023
Челябинская область готовится к «большой воде»
16.03.2023
Молодые солисты Москвы проведут в Челябинске «Худсовет»
16.03.2023
Халатность чиновников Магнитогорска при расселении аварийного дома обернулась уголовным делом
16.03.2023
Глава Нагайбакского района досрочно слагает полномочия после трагедии в Фершампенуазе
15.03.2023