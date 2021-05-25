Челябинцы жалуются Текслеру на свалки легковоспламеняющегося мусора в пожароопасный сезон

Жители Челябинска жалуются главе региона Алексею Текслеру на свалки легковоспламеняющегося мусора в пожароопасный сезон, сопровождая свои обращения фотографиями опасных куч.

Первая жалоба, появившаяся в сообществе «А.Л.Текслер, помоги!» в Контакте сегодня утром, 25-го мая, посвящена залежам отходов на берегу Шершней, в 20-ти метрах от воды.

«На противоположном берегу городской пляж, а во-вторых, газовая труба в близости от строительного мусора. Помогите! Это происходит в течение последних семи лет, и все, начиная с администрации Центрального района и заканчивая прокуратурой, об этом знают, но свалка есть и будет, пока вы не вмешаетесь», - написал Игорь Кузьмин.

Также утром вторника за помощью к губернатору обратились садоводы СНТ «Дружба» Металлургического района Челябинска, отметившие, что надежда осталась только на главу региона.