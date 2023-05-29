Челябинск будут усиленно поливать и орошать из-за цветущих тополей

Глава Челябинска Наталья Котова поручила усилить полив и орошение дорог и дворов города с целью минимизации последствий обильного цветения тополей.

Такое поручение мэр дала на аппаратном совещании в администрации в понедельник, 29 мая, отметив, что в этом году тополиный пух появился намного раньше, чем в прошлом году, - причиной той сильная жара.

«Нужно продолжать обильно поливать дороги - чаще, чем делали это в обычное время. Подрядчиков прошу сориентировать, чтобы при орошении проезжей части они, во-первых, захватывали поливом газоны и тротуары, а во-вторых, делали это аккуратно, не доставляя неудобств пешеходам», - сказала Наталья Котова.

Отметим, пух может быть очень опасен. Он не только создает неудобства жителем, особенно аллергикам, но и может стать причиной пожара (незатушенная сигарета, костер, детская шалость – все это может спровоцировать серьезное ЧП, ведь пух легко вспыхивает и хорошо горит).

«В городе продолжает действовать пожарный режим, степень опасности которого с учетом аномальной жары очень высокая. Просим челябинцев строго соблюдать правила безопасности в период особого противопожарного режима. Не разводите костры и не сжигайте мусор. Не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте поджигать пух. В случае возникновения пожара незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112», - подчеркнули в мэрии.