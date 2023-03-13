Челябинск готовится к весенним субботникам

В Челябинске с наступлением тепла начнутся весенние субботники. Глава города Наталья Котова дала поручение всем службам начать подготовку уже сейчас.

Соответствующее поручение дала сегодня, 13 марта, глава Челябинска Наталья Котова на традиционном аппаратном совещании в администрации города.

«Дорожным подрядчикам необходимо увеличить число рабочих, которые оперативно должны собирать мусор, появившийся из-под снега на газонах и разделительных полосах вдоль дорог. Особое внимание - на вывоз снега с тротуаров, особенно узких, это нужно делать в течение суток. Максимальный мониторинг мест подтоплений, они все известны», - подчеркнула Наталья Котова.

Управляющим компаниям необходимо проводить рыхление снежных масс, особенно с несолнечных сторон, чтобы максимально быстро проходило его таяние и высыхание почвы. Управляющие компании и главы районов должны проводить мониторинг крыш, козырьков на предмет образования опасных наледей и сосулек.

«Основной вопрос сейчас — это подготовка к субботникам и наведение порядка в городе. Не останавливаемся ни на минуту. Вывозим грязный снег, чтобы не было подтоплений и грязи. Внимательно обследуем все социальные учреждения на предмет скоплений вытапливаемого мусора», - отметила Котова.