Челябинск ищет перевозчика на автобусный маршрут от «Родника» до ЧМК

Челябинск ищет перевозчика на автобусный муниципальный маршрут регулируемого тарифа 10К от ТРК «Родник» до ЧМК.

Как отмечает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», к подвижному составу предъявляются повышенные требования. Так, в соответствии с условиями контракта на данном маршруте должно работать 16 автобусов среднего класса, в каждом из них должны быть предусмотрены не менее 23 сидячих мест, кондиционер, низкий пол между первой и второй дверью. Кроме того, автобусы должны быть совершенно новыми – 2023 года выпуска.

Перевозить пассажиров автобусы маршрута 10К будут по следующему пути: ЧМК — Шоссе Металлургов — Профессора Благих — Бейвеля — Краснопольский проспект — Молодогвардейцев — Братьев Кашириных.

Планируется, что на линию первые автобусы данного маршрута выйдут первого сентября текущего года.

Заявки от потенциальных претендентов на получение муниципального контракта принимаются в период с 20 апреля по 12 мая. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 345 миллионов 581 тысячу 843,80 рубля. Заказчик – ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

Срок действия контракта – до 31 марта 2026 года включительно.