Челябинск накрыли туманы-дурманы, Минэкологии опять не выявило превышений вредных веществ

Жители Челябинска жалуются на зловонный туман, вновь накрывший областной центр. Минэкологии разъяснило причину смога.

Челябинцы делятся фотографиями выбросов, по их мнению, промышленные предприятия в период НМУ не снижают объемы выбросов.

«Дышать нечем! На улице вонь страшная! У меня аллергический ринит, одного вдоха хватает на определение чистоты воздуха», - пишет Наталья в группе «Вредные выбросы г. Челябинск» ВКонтакте. «Туманы-дурманы с химическим запахом и привкусом?», - отмечает другая жительница.

В воздухе периодически регистрируется превышение по сероводороду. Жители делятся признаками сероводородной интоксикации, среди которых сладковатый металлический привкус во рту, тошнота, головокружение и сильная головная боль. «… у ребёнка уже месяц не можем долечить ларингит, после прогулки садится голос появляется охриплость и кашель», - рассказывает Екатерина. «Вонь жуткая, першит горло и нос щипит», - делится Татьяна. «Дышать нечем, глаза слезятся, горло сразу запершило, кашель сухой», - рассказывает Елена.

Министерство экологии прокомментировало ситуацию с метеорологическими условиями в Челябинске.

По данным Челябинского Гидрометеоцентра, в течение этой и в начале следующей недели Челябинская область будет находиться под влиянием стационарного антициклона, в результате чего велика вероятность возникновения туманов как в Челябинске, так и в других городах области.

«Гидрометцентр планирует уточнять прогноз: анализировать вновь поступающую синоптическую информацию и информацию о загрязнении воздуха, – сообщает начальник отдела метеопрогнозов Челябинского ЦГМС Екатерина Выходцева. – Возможно дальнейшее продление неблагоприятных метеорологических условий».

Пока режим «черного неба» в Челябинске объявлен до 19 часов понедельника, 24 января.

Кроме того, по словам синоптиков, регион находится в области повышенного давления. Под влиянием сибирского антициклона ветер ожидается слабый, неустойчивый, приземное выхолаживание способствует формированию глубокой инверсии, ввиду чего при высокой влажности велика вероятность туманов.

Министерство экологии Челябинской области сообщает, что стационарные посты и передвижные лаборатории ОГКУ «Центр экологического мониторинга» работают в круглосуточном режиме.

«Значительных превышений загрязняющих веществ на данный момент не выявлено. Концентрации по некоторым компонентам повышены, но находятся в пределах общих фоновых значений», - подчеркнули в минэкологии и заверили, в случае обнаружения превышений происходит оперативное уведомление надзорных органов для проведения рейдовых и контрольных мероприятий.

Предприятиям рекомендовано снизить нагрузку на окружающую среду и не допустить роста загрязняющих веществ в воздухе.

Для справки

Туманы формируются во время скопления в воздухе в нижних слоях атмосферы капель или ледяных кристалликов, из-за чего вдоль земной поверхности образуется напоминающая облака пелена, ограничивающая видимость настолько, что далее одного километра пространство не просматривается, а в некоторых случаях предметы становятся трудноразличимыми уже на расстоянии нескольких метров.

Если температура окружающей среды превышает ноль градусов, пелена пара состоит лишь из капель. Если температурные показатели колеблются от минус 10 до минус 15 градусов, то туман состоит из капелек воды и ледяных кристалликов, а когда на улице минус 15 градусов – из мелких ледяных кристаллов, переливающихся при свете ночных фонарей.

Своим появлением этот феномен обязан или испарению воды с тёплой поверхности в холодный воздух, или охлаждению насыщенных влагой тёплых воздушных потоков. Например, за возникновением наземных облаков можно нередко наблюдать вечером или с утра после понижения температуры грунта и растительности; нижние слои атмосферы настолько сильно охлаждаются, что начинают выделять лишнюю влагу в виде водяных капель.