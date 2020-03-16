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За чистую воду, зелень и против ГОКа

Челябинск присоединился к Всероссийскому единому дню экологического протеста

Фото: 
Евгения Александрова
Среда обитания
Сегодня, 10:24
Автор: 
Евгения Александрова

Челябинск присоединился к Всероссийскому единому дню экологического протеста.

Вчера, 15-го марта, актив местного отделения партии "Яблоко", движение "СтопГОК", представители "Левого фронта", ученые, эксперты и просто неравнодушные горожане собрались в сквере на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Молодогвардейцев, чтобы обратить внимание общества на существующие в Челябинске и регионе экологические проблемы.

В митинге, организованном известной экоактивисткой Натальей Шипицыной, приняли участие несколько десятков человек, в числе которых был и известный защитник мирного населения Донбасса из Латвии, активист коммунистической партии ДНР Бенес Айо, который в феврале этого года специально приезжал в Архангельскую область, чтобы поддержать противников строительства мусорного полигона в Шиесе.

Он отметил, что в начале этого года межрегиональная коалиция «Стоп-Шиес» объявила 15-е марта единым днем экологического протеста.

"Станция Шиес в Архангельской области стала известна на всю страну после акций местных жителей, выступающих против строительства мусорного полигона. В конце 2018-го года по всей области прошли митинги, на которые вышли около 30-ти тысяч человек, и в июне 2019-го строительство полигона приостановили", - напомнил Бенес Айо.

"Шиес - это главная тема, благодаря которой мы здесь сегодня собрались", - подчеркнула Наталья Шипицына, открывая воскресный митинг в столице Южного Урала.

Руководитель общественного движения защиты окружающей среды "За природу" Андрей Талевлин рассказал о экологических проблемах Челябинска, в частности, - о сокращении границ городского бора, являющегося памятником природы, и о судебном процессе по данной теме, который в настоящее время идет в челябинском областном суде.

"Городской бор Челябинска нужно сохранить для наших детей! Строить больницы нужно, но не вместо бора. Свободного места в Челябинске достаточно! Нужен новый проект медгородка, существующий - давно себя исчерпал. Спасибо тем законодателям, которые правильно видят проблему, а не спешат освоить миллиарды, прикрываясь детьми. Тех, кто чересчур спешит - нужно проверить на причины такой ангажированности!"- констатировал Бенес Айо, живо интересующийся проблемами экологии и вникнувший в складывающуяся в столице Южного Урала ситуацию.

Еще одной ключевой темой митинга стало строительство Томинского горно-обогатительного комбината, против которого давно и активно выступает движение "СтопГОК". Представитель общественности, инженер-технолог химического производства Надежда Вертяховская заявила, что в Челябинской области идет масштабное нарушение российского законодательства. Она - ярый противник возведения Томинского ГОКа. Уверена, это приведет к экологической катастрофе.

"По Томинскому ГОКу нет никакой конкретной информации. Неизвестно, например, куда они сливают оборотную воду - ГТС (гидротехническое сооружение) еще не готово. По информации, которую мы получаем от местных жителей, идет слив на рельеф, а это - прямое нарушение природоохранного законодательства", - отметила Надежда Вертяховская.

По ее словам, экологических проблем и у области, и у Челябинска сегодня много - больше, чем было раньше.

"Раньше мы не так активно выступали, потому что в городе хоть как-то соблюдались градостротельные нормы, проводилось озеленение, сейчас же все это нарушено. Хаотичная застройка влияет на движение воздуха, увеличение автомобильного трафика ведет к вторичному загрязнению, потому что вся грязь поднимается - и мы этим дышим. Сейчас все это ощущается более остро. И ко всем проблемам добавляются новые", - сказала Надежда Вертяховская.

Автор: 
Евгения Александрова
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