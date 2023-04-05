Челябинск уже начал поиск оформителя автомобильных мостов ко Дню города

Челябинские власти готовятся ко Дню города заблаговременно: сентябрь вроде бы еще далеко, однако аукцион по поиску организации-оформителя автомобильных мостов по случаю славной даты уже объявлен.

Начальная (максимальная) цена контракта на праздничное оформление городских мостов составляет один миллион 881 тысячу 840 рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются в период с четвертого по 12 апреля.

Как отмечается в техническом задании, ко дню рождения Челябинска выигравший аукцион подрядчик должен будет украсить конструкциями с флагами и флагштоками шесть автомобильных мостов - по улицам Кирова, Красной, Северо-Крымской, Черкасской, Мелькомбинат, проспекту Победы.

Заказчиком выступает управление наружной рекламы и информации администрации Челябинска. Отметим, выполнение работ по праздничному оформлению автомобильных мостов предусматривает адаптацию макета, изготовление и согласование цветопроб, изготовление флагов (с даты заключения контракта по 31 августа); монтаж конструкций и оформление мостов (до шестого сентября); ежедневный осмотр установленных конструкций на предмет их целостности; демонтаж флагов и флагштоков после проведения Дня города – в период с 18 по 20 сентября).