Челябинская область отметит Всемирный день чистоты масштабной уборкой водоемов

В Челябинской области завтра, 19-го сентября, пройдут масштабные субботники на водоемах.

Генеральную уборку южноуральцы проведут в рамках Всемирного дня чистоты, девиз которого: «Сделаем!»

Как сообщает пресс-служба министерства экологии региона, на этот раз усилия волонтёров объединятся в рамках всероссийского турнира «Осенний Кубок Чистоты России 2020» и акции «Вода России».

В серии субботников примут участие добровольцы со всей Челябинской области. Это и «одиночки», и семейные «подряды», и коллективы предприятий и учреждений.

Команды поборются за чистоту региона в лучших традициях соревнований «Чистые игры», направленных на пропаганду бережного отношения к окружающей среде и приобщения участников к раздельному сбору отходов. Весь найденный мусор будет утилизирован, половина уйдет во вторичную переработку.

Объединенный проект будет реализован одновременно на нескольких участках: на набережной реки Миасс в Челябинске (Ленинградский мост, ориентир - Проспект Победы, 147); на озере Смолино в Челябинске (перекресток улиц Новороссийская-Гагарина на Кольце); в поселке Октябрьский на Ленина, 12; в Коркино, на Сони Кривой, 16-А; в селе Уйском, на берегу реки Уй; в Озерске, на озере Иртяш (в обе стороны от памятника Победы); в поселке Новогорный, на участке от ДК «Энергетик» до озера Улагач; в поселке Метлино, на территории возле базы отдыха «Онисовка» (в правую сторону).

Кроме того, по всему региону в этот день пройдут масштабные субботники в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». На берега озёр и рек Южного Урала выйдут свыше двух с половиной тысяч добровольцев.

Узнать подробности о местах проведения акции можно в администрациях муниципальных образований.

Интересно, что к доброй инициативе присоединятся представители министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов, регионального Фонда развития промышленности, минэкономразвития, «Территории бизнеса» и Агентства международного сотрудничества Челябинской области.

В 11 утра 19-го сентября на уборку берега у Ленинградского моста выйдут представители экономического блока областного правительства.

Перед стартом все получат мешки разного цвета. В один можно будет собирать пластик, в другой - стекло, в третий - батарейки, а в четвертый-железо. Шины - отдельно.

Участники экоакции также будут искать «артефакты», решать «экологические» загадки и получать за это баллы. Тот, кто соберет наибольшее количество мусора, – победит и получит экопризы.

«Мы приглашаем неравнодушных южноуральцев, желающих помочь сделать нашу область чище, присоединиться к масштабному мероприятию. Вместе нам удастся значительно больше! Подобные проекты формируют бережное отношение к природе, прививают полезные экологические привычки, позволяют бережнее и внимательнее относиться к окружающему нас миру», - отметил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Организаторами объединенного проекта являются минэкологии региона и челябинская региональная экологическая общественная организация «АнтиСмог».

По вопросам участия в мероприятиях нужно звонить координатору проекта в Челябинской области Олесе Ефимовой по телефону: 8 (951)481-17-20 или по номеру пресс-службы министерства экологии Челябинской области: 8 (351) 264-78-58.