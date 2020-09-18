ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ
«Сделаем!»

Челябинская область отметит Всемирный день чистоты масштабной уборкой водоемов

Среда обитания
Сегодня, 14:04
Размер текста

В Челябинской области завтра, 19-го сентября, пройдут масштабные субботники на водоемах.

Генеральную уборку южноуральцы проведут в рамках Всемирного дня чистоты, девиз которого: «Сделаем!»

Как сообщает пресс-служба министерства экологии региона, на этот раз усилия волонтёров объединятся в рамках всероссийского турнира «Осенний Кубок Чистоты России 2020» и акции «Вода России».

В серии субботников примут участие добровольцы со всей Челябинской области. Это и «одиночки», и семейные «подряды», и коллективы предприятий и учреждений.

Команды поборются за чистоту региона в лучших традициях соревнований «Чистые игры», направленных на пропаганду бережного отношения к окружающей среде и приобщения участников к раздельному сбору отходов. Весь найденный мусор будет утилизирован, половина уйдет во вторичную переработку.

Объединенный проект будет реализован одновременно на нескольких участках: на набережной реки Миасс в Челябинске (Ленинградский мост, ориентир - Проспект Победы, 147); на озере Смолино в Челябинске (перекресток улиц Новороссийская-Гагарина на Кольце); в поселке Октябрьский на Ленина, 12; в Коркино, на Сони Кривой, 16-А; в селе Уйском, на берегу реки Уй; в Озерске, на озере Иртяш (в обе стороны от памятника Победы); в поселке Новогорный, на участке от ДК «Энергетик» до озера Улагач; в поселке Метлино, на территории возле базы отдыха «Онисовка» (в правую сторону).

Кроме того, по всему региону в этот день пройдут масштабные субботники в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». На берега озёр и рек Южного Урала выйдут свыше двух с половиной тысяч добровольцев.

Узнать подробности о местах проведения акции можно в администрациях муниципальных образований.

Интересно, что к доброй инициативе присоединятся представители министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов, регионального Фонда развития промышленности, минэкономразвития, «Территории бизнеса» и Агентства международного сотрудничества Челябинской области.

В 11 утра 19-го сентября на уборку берега у Ленинградского моста выйдут представители экономического блока областного правительства.

Перед стартом все получат мешки разного цвета. В один можно будет собирать пластик, в другой - стекло, в третий - батарейки, а в четвертый-железо. Шины - отдельно.

Участники экоакции также будут искать «артефакты», решать «экологические» загадки и получать за это баллы. Тот, кто соберет наибольшее количество мусора, – победит и получит экопризы.

«Мы приглашаем неравнодушных южноуральцев, желающих помочь сделать нашу область чище, присоединиться к масштабному мероприятию. Вместе нам удастся значительно больше! Подобные проекты формируют бережное отношение к природе, прививают полезные экологические привычки, позволяют бережнее и внимательнее относиться к окружающему нас миру», - отметил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Организаторами объединенного проекта являются минэкологии региона и челябинская региональная экологическая общественная организация «АнтиСмог».

По вопросам участия в мероприятиях нужно звонить координатору проекта в Челябинской области Олесе Ефимовой по телефону: 8 (951)481-17-20 или по номеру пресс-службы министерства экологии Челябинской области: 8 (351) 264-78-58.

 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
16.09.20 16:29
Ленинский район Челябинска превратился в Венецию
16.09.20 13:03
Дождь идет - Челябинск плывет: ливневки не справляются
16.09.20 10:54
В Челябинске работы по очистке Миасса от растительности и мусора вышли на финишную прямую
15.09.20 17:03
В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение
15.09.20 16:36
Директор МУПа Вишневогорска оштрафован за нарушения при эксплуатации Аракуля
15.09.20 12:16
Пруд в устье реки Сак-Элга облюбовали лебеди, прожившие там все лето
15.09.20 09:20
Старое «бабье лето» в Челябинской области решило «покапризничать»
14.09.20 16:26
Опыт «Таганая» предлагают тиражировать в новом туристическом кластере «Горный Урал»
11.09.20 12:18
ММК вносит серьезный вклад в сохранение биологического разнообразия на Южном Урале
11.09.20 09:47
Минэкологии: Работа по улучшению качества воздуха в Челябинске ведется постоянно
Политика
Вчера, 11:11
Выборы депутатов Заксобрания Челябинской области седьмого созыва признаны легитимными. Списки избранных
Среда обитания
Сегодня, 09:15
ЗСО не будет принимать новое решение по границам Челябинского городского бора
Новости
Сегодня, 14:46
Экономика
ВТБ запускает для бизнеса новое приложение для приема платежей по QR-коду
Сегодня, 14:43
Происшествия
Фельдшер из магнитогорского наркодиспансера обирала пьяных и обманывала трезвых
Сегодня, 14:19
Происшествия
«Закладчики» из Магнитогорска получили 25 лет на двоих
Сегодня, 13:04
Общество
Стану 2500 ММК присвоено имя выдающегося инженера-металлурга Анатолия Старикова
Сегодня, 13:03
Спорт
Биатлонный комплекс в Златоусте станет стадионом международного уровня
Материалы рубрики
Вчера, 10:11
Среда обитания
К ситуации с разработкой месторождения в Варненском районе подключился Росприроднадзор
16.09.20 16:29
Среда обитания
Ленинский район Челябинска превратился в Венецию
15.09.20 16:36
Среда обитания
Директор МУПа Вишневогорска оштрафован за нарушения при эксплуатации Аракуля
15.09.20 12:16
Среда обитания
Пруд в устье реки Сак-Элга облюбовали лебеди, прожившие там все лето
14.09.20 16:26
Среда обитания
Опыт «Таганая» предлагают тиражировать в новом туристическом кластере «Горный Урал»
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика