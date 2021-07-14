Челябинские экоактивисты приглашают горожан на уборку на Голубом карьере

В Челябинске экоактивисты анонсировали субботник на Голубом карьере. Информацию об этом общественники разместили в группе «Челябинские чистомены» в соцсети ВКонтакте.

«Друзья! В предстоящее воскресенье приглашаем всех на добровольческую уборку-движ. Место проведения - территория вокруг Голубого карьера и Бор между улицей Блюхера и водоемом. Почему такое внимание одному объекту, спросите вы. Во-первых, это очень красивое и любимое горожанами место отдыха. Во-вторых, мы надеемся, что там, где нет мусора, не будет мусора, а хлама там пока достаточно. И, наконец, Городской бор - особая природоохраняемая территория, а значит, отбросов здесь не должно быть в принципе!» - призывают горожан общественники.

Отметим, что чистомены практикуют РСО - раздельный сбор отходов. То есть часть мусора, собранного горожанами, отправится на переработку, другая часть – на полигон. Сортировать будут пэт-бутылки, стекло, алюминий, железо, крышки. Разделять мусор обучат прямо на месте.

Мероприятие запланировано на воскресенье, 18 июля, на 12 часов. Координатор уборки - Юлия Сатдикова. Телефон (Viber): +7(919)343-63-28.