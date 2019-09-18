Челябинские предприятия обяжут проводить честную инвентаризацию источников выбросов

Челябинская область готовится к эксперименту по квотированию выбросов загрязняющих веществ, который согласно федеральному закону начнется в двух городах региона - Челябинске и Магнитогорске - первого января 2020-го года.

Предприятия, являющиеся основными загрязнителями окружающей среды, обяжут проводить честную инвентаризацию источников выбросов. Контролировать этот процесс уполномочен региональный Росприроднадзор.

Готовность Челябинской области к реализации ФЗ о проведении эксперимента сегодня, 18-го сентября, обсуждалась на заседании комитета Законодательного собрания региона по экологии и природопользованию.

Как сообщила начальник отдела организации охраны атмосферного воздуха министерства экологии Челябинской области Марина Гартвик, сводные расчеты выполнены к настоящему времени для пяти городов Южного Урала: не только Челябинска и Магнитогорска, но и Златоуста, Сатки, Карабаша. Проводится актуализация данных.

В базу данных сводных расчетов внесены сведения о стационарных источниках выбросов 223-х предприятий и 23-х автомобильных магистралей в Челябинске и 38-ми предприятий и двух десятков автомагистралей - в Магнитогорске.

«Сформирована база данных об источниках выбросов челябинских предприятий, подлежащих федеральному экологическому надзору, объем выбросов которых превышает 87 процентов от общего объема выбросов», - отметила Марина Гартвик.

Руководитель регионального Росприроднадзора Виталий Курятников добавил, что к проведению эксперимента о квотировании Челябинская область начала готовиться раньше других субъектов Российской Федерации. Опережает наш регион другие территории страны и в части создания системы объективного контроля. На Южном Урале создается система трехступенчатого мониторинга качества воздуха. Заканчивается реализация государственного контракта по расстановке постов наблюдения с обязательной функцией определения в последующем вероятных источников загрязнения

В преддверии вступления в законную силу вышеназванного федерального закона ряд встреч с промышленниками уже состоялся, однако, заметил Виталий Курятников, эти встречи необходимо продолжать, озвучивая предприятиям всю проблематику, оценивая их готовность к участию в эксперименте. К слову, одни предприятия Челябинска отнеслись необходимости проведения инвентаризации (экологического аудита) серьезно, другие - поверхностно. Радует, что есть примеры ответственного бизнеса.

«Наши крупные предприятия согласились создавать более совершенные системы, обеспечивающие безопасность окружающего воздуха. В частности, Магнитогорский металлургический комбинат уже поставил стационарные посты, дающие каждые 25 минут результаты по веществам, которые можно определять онлайн. ММК оснастил датчиками большинство своих источников выбросов», - отметил Виталий Курятников.

Член комитета Заксобрания региона по экологии и природопользованию Михаил Махов отметил, что предприятия, конечно, заявляют о готовности сотрудничать, но, по его словам, зачастую публичные заявления отличаются от фактически проведенной работы.

«Каждое предприятие по своей доброе воле должно инвентаризировать все источники выбросов и предоставить эту информацию в соответствующие органы. В случае иного закон позволяет органам Росприроднадзора проверять предприятия на соответствие заявленных источников выбросов фактическим. В случае расхождения и обнаружения неучтенных источников, надзорное ведомство будет наказывать предприятия. То, как будет проведена инвентаризация, покажет, действительно ли предприятия готовы участвовать в эксперименте по квотированию выбросов или же им есть что скрывать, и они в очередной раз хотят поиграть в кошки-мышки», - подчеркнул Михаил Махов.

Депутат Заксобрания выразил надежду, что данный экспериментальный закон действительно позволит увидеть реальную картину по выбросам, определить их реальные источники и назвать конкретные лица и предприятия, которые вносят существенный «вклад» в загрязнение окружающей среды и атмосферного воздуха.

Закон вступает в силу первого января 2020-го года, однако пока он не имеет нормативной базы. Подзаконные акты, призванные определять механизмы действия федерального закона, должны появиться в ноябре 2019-го года.

В соответствии с федеральным законом в Челябинске и Магнитогорске до первого мая 2020-го года должны быть проведены сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха, до первого августа 2020-го - выполнены расчеты и оценены риски для здоровья человека (на основании полученных результатов будет определен перечень приоритетных загрязняющих веществ).

На основании полученной информации комитет Заксобрания по экологии и природопользованию рекомендовал минэкологии региона обеспечить принятие нормативной правовой базы Челябинской области, необходимой для реализации федерального закона, а также проводить разъяснительную работу с предприятиями Челябинска и Магнитогорска, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду, о проведении эксперимента по квотированию выбросов.