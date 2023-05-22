Челябинские власти попытаются продать с молотка недострой за 46,6 миллиона рублей

В Челябинске во вторник, 23 мая, состоятся два аукциона по продаже недостроев на Валдайской и Чистопольской, изъятых у прежних собственников на основании решений судов.

О готовящейся продаже двух объектов незавершенного строительства сегодня, 22 мая, на аппаратном совещании в мэрии сообщила заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

Согласно данным комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска, первый недострой расположен по адресу: Валдайская, 13А. Его кадастровый номер - 74:36:0610001:59, площадь - 4686,8 квадратных метра.

Начальная цена предмета аукциона составляет 46 миллионов 575 тысяч рублей. Ранее он принадлежал индивидуальному предпринимателю Рудольфу Бископу.

Недострой на Чистопольской в Ленинском районе имеет кадастровый номер 74:36:0309001:984, площадь застройки составляет 510,9 квадратных метра, степень готовности - 45 процентов.

Начальная цена предмета аукциона - семь миллионов 346 тысяч 160 рублей. Вид разрешенного использования - для размещения автокомплекса с автомойкой.

Ранее данный объект принадлежал ООО «Техподдержка».