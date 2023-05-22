22.05.2023
Уроженец Челябинска назначен первым замминистра строительства Амурской области
22.05.2023
Для жителей «Ньютона» и «Тополиной аллеи» создадут экотропу длиной 2,8 километра
22.05.2023
В селе Париж реконструировали южноуральскую Эйфелеву башню
22.05.2023
Челябинские власти попытаются продать с молотка недострой за 46,6 миллиона рублей
22.05.2023
Южноуральские справедливороссы вошли в руководящие органы партии
22.05.2023
Благоустройство восьми общественных пространств Челябинска выполнено более чем на треть
Челябинские власти попытаются продать с молотка недострой за 46,6 миллиона рублей
10.04.2023
В Челябинске продадут с молотка недостроенный комплекс с гостиницей и подземной парковкой
07.04.2023
Челябинские власти выставили на торги недострои на Чистопольской и Валдайской
31.03.2023
Челябинские власти продадут с молотка три недостроя в двух районах
23.11.2022
Глава Челябинска рассказала о результатах борьбы с недостроями
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023
Росприроднадзор организует внеплановую проверку площадки АО «Южуралзолото ГК»
19.05.2023
Пожар вблизи поселка Вязовая локализован
19.05.2023
Садики, школы и больницы Металлургического района Челябинска останутся без горячей воды
18.05.2023
Текслер: «Будем продолжать оказывать необходимую помощь Октябрьскому району»
17.05.2023