Челябинский городской бор приглашает детей на сказочную тропу

Сегодня , 12 сентября, на территории Челябинского городского бора открылась экологическая тропа «Лесные сказки».

Этот всесезонный пешеходный 700-метровый маршрут открыли, разрезав красную ленточку, исполняющий обязанности министра экологии Челябинской области Сергей Лихачев и исполняющий обязанности директора ОГУ «ООПТ Челябинской области» ДмитрийСкорынин.

По словам эксперта ОГУ «ООПТ Челябинской области» АлександраЛагунова, выделенная дорога снизит нагрузку на бор, ведь по самым скромным подсчетам, за год его посещает более трех с половиной миллионов человек.

Маршрут ориентирован на детей дошкольного и школьного возрастов. На тропе можно встретить сказочных обитателей соснового леса, готовых провести по маршруту и поделиться интересной информацией о Городском боре. Среди них Кощей Бессмертный, Аленушка и Братец Иванушка, хозяйка Медной горы. Каждый посетитель сможет максимально погрузиться в сказочную атмосферу, почувствовать себя героем сказки.

Кроме того, тропа будет выполнять и просветительскую функцию: рассказывать интересные факты о заповедном лесе, пояснять, какие редкие животные и растения в нём обитают, чем и как их можно кормить, а также учить подрастающее поколение раздельному сбору мусора и бережному отношению к природе.

Экотропа будет воспитывать в детях любовь к природе, к русским сказкам. Ведь дети, которые верят в чудеса, растут добрыми и искренними.