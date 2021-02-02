В Челябинске будут судить вора-неудачника, который пытался убежать от преследования даже после того, как его сбила машина

Гехт: Политизация этой темы некорректна

Власти Челябинской области будут обжаловать решение суда по изменению границ бора

Власти Челябинской области намерены обжаловать повторное решение Второго апелляционного суда общей юрисдикции (Санкт-Петербург) по признанию незаконным постановление Законодательного Собрания региона об изменении границ городского бора под строительство детского хирургического корпуса. По мнению первого вице-губернатора Челябинской области, политизация этой темы некорректна и лишает регион возможности воспользоваться шансом по развитию детского здравоохранения

Напомним, второго февраля 2021 года апелляционный суд, рассмотрев повторно жалобу, полностью отменил постановление регионального парламента по изменению границ особо охраняемой природной территории.

«Мы пока не видели решения суда. Оно окончательно будет в течение 10 дней. В любом случае мы будем обжаловать эту позицию, поскольку считаем (и эту позицию подтверждает и комитет по экологии Государственной думы), что если федеральным законодательством не урегулированы спорные вопросы, то это может быть сделано и региональным законодательством, в том числе и изменения границ», - пояснила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт и уточнила, что в данном случае не менялся режим участка, который предполагается под строительство детского хирургического корпуса.

Завтра, третьего февраля, состоятся намеченные процедуры (рассмотрение вторых частей заявок) в рамках объявленного минстроем повторного конкурса на проектирование хирургического корпуса ЧОДКБ. На сегодняшний момент областные власти не рассматривают иные площадки для строительства детской хирургии.

«Единственно, что проектирование будет приостановлено на момент судебных разбирательств», - уточнила Ирина Гехт.

По мнению первого вице-губернатора, на сегодня тема изменения границ городского бора ради строительства хирургического корпуса рядом с остальными корпусами Челябинской областной клинической больницы (ЧОДКБ) излишне политизирована. «Политизация этой темы и попытки влезть в нюансы развития здравоохранения крайне не корректны», - считает Ирина Гехт и предлагает прислушаться к мнению большинства жителей области, которые считают, что нужно воспользоваться предоставленным региону шансом стать межрегиональным центром по развитию детского здравоохранения.

На сегодня Челябинская детская областная клиническая больница признана одной из лучших в стране. Впервые в декабре прошлого года в больнице успешно осуществили пересадку костного мозга. ЧОДКБ укомплектована самым современнейшим оборудованием. В этом году будет закуплена генетическая лаборатория, которая может работать со всеми заболевания. Такого оборудования еще нет в УрФО.

Челябинск получил возможность построить на федеральные средства современный детский хирургический корпус, аналогов которому нет ни в Тюменской, ни в Свердловской, ни в Курганской областях.

«Второго такого шанса не будет. Это мое глубокое убеждение. И если мы его упустим, мы потеряем темпы развития, - уверена Ирина Гехт. - Нужно дать ЧОДКБ шанс развиться на площадях медицинского городка, где сконцентрирована вся наука, где сконцентрировано все оказание высокотехнологичной медпомощи. Это практика всех европейских стран, где медицинский кластер развивается в одном месте, а не отдельным корпусом где-то за городом».

Напомним, детский хирургический корпус планируется построить рядом с другими корпусами ЧОДКБ на территории, ранее входящей в границы памятника природы - Челябинского городского бора.

Для реализации этого проекта депутаты Законодательного собрания региона 26 декабря 2019 года одобрили изменение границ Челябинского бора – они исключили из ООПТ участок площадью 4,2 гектара под строительство, но при этом присоединили участок более 50 гектаров - территория урочища «Монахи» и поймы реки Миасс от моста по улице Худякова до плотины пруда Коммунаров.

В мае 2020 года Челябинский областной суд встал на сторону ЗСО и позднее пояснил свою позицию. Через несколько дней Челябинская гордума приняла решение по изменению зонирования земельного участка под строительство нового корпуса.

Экоактивисты и общественники обратились в суд. Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге признал постановление ЗСО незаконным и отменил его.

Областные власти оспорили решение в Седьмом кассационном суде, который отправил дело на повторное рассмотрение. Второго февраля 2021 года Второй апелляционный суд, повторно рассмотрев жалобу, вновь отменил решение ЗСО как в части изъятия участка бора, так и в части присоединения.