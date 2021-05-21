Челябинский подрядчик рассказал об успешном опыте озеленения Новоградского проспекта

Коммерческий директор компании «Газоны Урала» Алексей Глагольев рассказал об успешном опыте озеленения Новоградского проспекта в Челябинские, где в прошлом году посадили 650 деревьев: 570 хвойных (сосен) и 80 лиственных.

Оказалось, секрет успеха кроется во времени высадки растений: на Новоградском работы по озеленению проводились зимой – «Газоны Урала» производили на разделительной полосе компенсационную посадку для компании «Строймеханизация».

«Мы производили выкопку деревьев и их посадку в период с декабря по март 2020-го года, то есть выкапывали дерево из мерзлого грунта и в мерзлый грунт сажали. На данный момент каждое из них вышло из зимы, все дали почки, у всех приросты. Дело в том, что при зимних посадках стресс для дерева минимален. Растение находится в анабиозе, сокодвижение остановлено. Весной, просыпаясь, дерево не так сильно стрессует. Важно только соблюдать нормативные параметры, заложенные в челябинской инструкции по охране и содержанию зеленых насаждений. Это размер материнского кома. Для компенсационной посадки он составляет метр на метр; 0,6 метра - глубина. Такие параметры реально позволяют деревьям жить, просыпаться, меньше болеть», - отметил Алексей Глагольев.

Он рассказал также, что в прошлом году «Газоны Урала» высадили в столице Южного Урала около тысячи деревьев, ни одно из растений не погибло. В частности, данная компания озеленяла развязки на автодороге «Меридиан» - с Троицким трактом, улицей Новороссийской и с Дзержинского, также развязку с Гагарина и Копейским шоссе (возле торгово-развлекательного комплекса «Алмаз» в Ленинском районе; данная развязка очень длинная – начинается от самых железнодорожных мостов и заканчивается на Енисейской).

Также высадкой зеленых насаждений «Газоны Урала» занимались на разделительной полосе по проспекту Ленина, озеленяли сквер на Труда, где, по словам Алексея Глагольева, «просто бомбические рябины, которые осенью смотрятся просто шикарно».

«Мы работаем в озеленении уже 13 лет. Реализуем объекты различной степени сложности в разных регионах: не только в Челябинской, но и в Свердловской области, Пермском крае. В этом году в Челябинске немного контрактов на озеленение. Но мы не унываем, работаем с частниками, юридическими лицами. В настоящее время озеленяем крупный жилой квартал на северо-западе», - отметил Алексей Глагольев.

По его словам, специалисты компании мониторят состояние зеленых насаждений, высаженных в прошлом году, два раза в неделю, причем это не один только визуальный осмотр: сотрудники «Газонов Урала» берут пробы из приствольных кругов.

«На данный момент все наши деревья вышли из зимы – и лиственные, и хвойные деревья дали почки. Немного запаздывают кустарники. Особенно кизильник блестящий, но мы про эту его особенность знаем. Связано данное явление с тем, что при пересадке с открытой корневой системой в таких количествах растение в любом случае стрессует, и несмотря на то, что у него хватает сил дать лист и быть зеленым весь сезон, в течение которого осуществлялась высадка, сил сформировать спящую почку на осень у кизильника нет. Не могу сказать, что это плохо: кизильник все равно отрастет – часть с корня, часть – со стебля. Если даже вдруг подсохнут и не оживут макушки, проблема решится с помощью уходной стрижки в середине сезона. Так что за кизильник совершенно не стоит переживать», - заверил Алексей Глагольев.

Он признался, что сам больше всего любит развязку на пересечении автодороги «Меридиан» с улицей Дзержинского.

«Многих смущают там откосы. Меня – нет. Я сам из Ленинского района, здесь всю жизнь жил, вырос. Именно эта челябинская развязка выглядела особенно уныло, а ведь по ней ежедневно ездят десятки тысяч человек. Раньше зимой туда складировался снег. Сейчас там красота», - порадовался представитель компании-подрядчика.

По словам председателя комитета дорожного хозяйства Челябинска Рината Кучитарова, с «Газонами Урала» приятно работать: от выполнения гарантийных обязательств компания не отказывается, ее представители всегда на связи – в случае необходимости готовы приехать и разобраться в ситуации.

Что касается озеленения прошлого года в целом, то в 2020-м в Челябинске было высажено более 14-ти тысячи крупномеров. При составлении конкурсной документации городские власти консультировались со всеми специалистами. Большую помощь оказала Вера Меркер, она и подсказывала сотрудникам комитета дорожного хозяйства, какой породный состав будет без проблем расти в столице Южного Урала.

Рустам Кучитаров отметил, что в Челябинске в рамках разных контрактов высадили немало гибридных тополей пирамидальной формы, которые не дают пуха и похожи на свечки. С большинством из них все в порядке.

«В настоящее время наблюдается проблема по скверу на Академика Королева, где часть тополей еще не вышла из спячки. Подрядчик был туда приглашен, обследование состоялось буквально 19-го мая. Данная компания (саранская) подтвердила гарантийные обязательства – сейчас деревья будут отливать. Если тополя все-таки не отойдут, в августе подрядчик обязуется их заменить», - сообщил Ринат Кучитаров.

Он рассказал также, что в настоящее время в Челябинске продолжается обследование высаженных в 2020-м году зеленых насаждений. Сотрудники комитета дорожного хозяйства совместно с подрядчиками выезжают на озелененные участки ежедневно, смотрят, что происходят с деревьями, многие из которых, к слову, «дали лист» буквально неделю назад.