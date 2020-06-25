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Челябинскую реку Миасс очистят от тины и других растений

Фото: 
Михаил Бычков
Среда обитания
Сегодня, 16:13
Автор: 
Михаил Бычков

В центральной части города Челябинска проходят работы по очистке акватории реки Миасс от кустарниковой и водной растительности. 

Ход работ по эстетической очистке русла оценил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Плановые работы по очистке реки от растительности проводятся на участке от плотины пруда Коммунар до элеватора «Союзпищепром» в рамках национального проекта «Экология». Протяженность участка составит три километра, а площадь - около 6,3 гектара. Работы по очистке проводит компания «Акватехника».

«Готовим заявку на федеральное финансирование по капитальной очистке реки Миасс. Поскольку реку не чистили сорок лет, объем работы предстоит большой: в некоторых местах толщина донных отложений достигает порядка двух метров. По подсчетам, на это может потребоваться до 500 миллионов рублей», - отметил Виталий Безруков.

В следующем году минэкологии планирует очистить участки вблизи плотины у Шершневского водохранилища и за Ленинградским мостом. Сейчас в очистке реки задействованы небольшой водный комбайн, выцепляющий тину и траву, и более крупный экскаватор, выполняющий более глубокую очистку.

«Комбайн подводными ножницами стрижет камыш высотой до полутора метров, а пильными механизмами снимает тину. Экскаватор выдергивает травяную систему камыша и грузит к контейнер. Сейчас спецтехника работает по десять часов в день», - рассказал директор компании «Акватехника» Константин Важенин.

Работы по очистке русла реки Миасс министерство экологии начало еще в прошлом году. Тогда от камыша, рогоза и бытового мусора был очищен участок реки Миасс от элеватора «Союзпищепром» до моста ул. Братьев Кашириных. Протяженность очищенного участка составила 1,8 километра, площадь - 5,9 гектара.

 

 

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Автор: 
Михаил Бычков
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