Челябнцы просят главу Росприроднадзора обратить внимание на их город

Жители Челябинска попросили руководителя Росприроднадзора Светлану Радионову обратить внимание на ситуацию с качеством воздуха и питьевой водой в городе.

«Как же мы хотим в Челябинске дышать. Четвёртые сутки в режиме НМУ первой степени. Пожалуйста, если будет время, уделите внимание и нашему городу. Мы будем искренне рады и благодарны Вам», - обратился челябинец к руководителю ведомства на ее странице Instagram под постом о выступлении на международном форуме «Чистый воздух».

Светлана Радионова ответила, что 17 декабря обсуждала ситуацию с губернатором Алексеем Текслером. «Он реально озолочён (описка, имеется ввиду озабочен – прим. ред) ситуацией и пытается понять и решить. И нам тоже это необходимо делать».

Руководитель Росприроднадзора пообещала, что в будущем году ведомство вплотную займется Челябинском и будет настаивать на полном эко-мониторинге. «Виновные должны быть найдены, а причина – устранена», - подчеркнула Радионова.

Другой житель просит руководителя ведомства поинтересоваться у властей, почему передвижные лаборатории не стоят на улицах Морской, Ферросплавной и Свердловском проспекте (рядом расположены крупные предприятия, которые могут быть источниками выбросов). «Это важно. Буду заниматься», - ответила глава Росприроднадзора.

Еще один житель написал: «Томинский гок уничтожит Челябинск. Остановите пока не поздно. Нечем дышать - скоро будет нечего пить». На этот призыв руководитель федерального ведомства ничего не ответила.

В работе форума принял участие и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он выступил с докладом на расширенной коллегии минэкологии РФ.

Для решения задачи по контролю за качеством воздуха и выявлению промышленников, которые не снижают нагрузку в период НМУ, Алексей Текслер поручил создать современную комплексную систему мониторинга атмосферного воздуха в регион. Стационарные посты покроют все проблемные территории региона, где предприятия оказывают негативное влияние на экологию. При этом южноуральцы в режиме онлайн смогут знакомиться с результатами исследований.

Планируется к 2024 году сократить количество вредных выбросов в Магнитогорске на 20,03%, а в Челябинске – на 38,7%. Внедрение наилучших доступных технологий и реализация экологических программ будет идти в основном за счет предприятий. На сегодняшний день уже заключены четырехсторонние соглашения между правительством области, Минприроды, Росприроднадзором с 15 промышленниками.

Решается вопрос и по снижению негативного воздействия общественного транспорта на экологию. Закуплены 66 автобусов на газомоторном топливе. Планируется далее расширять газомоторный парк до 850 единиц, а также обновить подвижной состав и модернизировать сети электротранспорта Челябинска и Магнитогорска.

Разрабатываются проекты по рекультивации объектов накопленного экологического ущерба. В регионе уже приступили к реализации проекта по рекультивации Челябинской городской свалки. Технический этап планируется завершить к июлю 2020 года. Кроме того, проектирование работ по рекультивации еще пяти свалок, расположенных в границах городов области.

В правительстве области подчеркивают, что сохранение водных объектов и обеспечение жителей качественной питьевой водой также, как и качество воздуха, входит в число приоритетов работы региональных властей. В 2019 году завершены проекты по строительству и реконструкции водоводов для обеспечения питьевой водой жителей трех населенных пунктов, на последующие годы запланировано проведение работ на 31 объекте. В 2019 году проведена санитарная очистка водной акватории реки Миасс. Ведется работа по экореабилитации городского пруда на реке Ай в городе Златоусте.