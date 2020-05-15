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Через четыре года пруд на реке Ай в Златоусте станет чистейшим водоемом

Среда обитания
Вчера, 17:44

В 2024-м году пруд на реке Ай в Златоусте (Челябинская область) станет чистейшим водоемом.

Как сообщает пресс-служба Росводресурсов​, в настоящее время продолжается вторая очередь расчистки городского пруда, ведется устройство гидроотвала. Работы проводятся в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов".

Пруд на реке Ай расположен между старыми и новыми районами Златоуста. За время долгой эксплуатации (сроком более двухсот лет) в водоеме накопилось значительное количество илистых наносов. Мелководья зарастают болотной растительностью, что провоцирует размножение болезнетворных бактерий и кровососущих насекомых. При повышении уровня воды происходят процессы гниения, снижающие содержание кислорода в воде до дефицитных значений, что губительно для рыбы.

Очистка ложа городского пруда на реке Ай позволит улучшить его экологическое состояние: снизить степень биологического загрязнения, улучшить качество воды и создать благоприятные условия для восстановления рыбных запасов. 

Первая оч​ередь работ выполнялась с 2010-го по 2018-й год. Площадь очищенного участка пруда составила 32,6 гектара.

Работы второй очереди начались в 2019-м году уже в рамках нацпроекта "Экология". Их планируется завершить в 2024-м. Площадь очистки составит 53,1 гектара, и них в текущем году будет расчищено 6,2 гектара (4,2 гектара было очищено в прошлом году).

Финансирование проводимых работ осуществляется Росводресурсами из средств федерального бюджета в объеме 189,3 миллиона рублей. В 2019-м году на спасение пруда Златоуста было выделено 17,8 миллиона рублей, в 2020-м - 39,2 миллиона.

 

 

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