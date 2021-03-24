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Четверг в Челябинской области будет ясным

В четверг, 25 марта, в Челябинской области ожидается ясная, теплая и ветреная погода, ночью в горах возможен небольшой снег, на остальной территории - преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – минус 5-7 градусов, по области – минус 4-9 градусов, при прояснении – до минус 14 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 2-4 градуса. По области – плюс 4-9 градусов. В ночные часы – минус 1-6 градусов, при прояснении – до минус 9 градусов.

Ветер западный с переходом на северо-восточный 3-8 метров в секунду, ночью местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 740 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 6 часов 45 минут, заход - в 19 часов 16 минут. Долгота светового дня - 12 часов 31 минута. Луна стареющая.

По народному календарю – Феофанов день.

Туман на Феофана предвещал урожай льна, овса и конопли. Чтобы примета сбылась, люди выходили на улицу и угощали птиц — бросали им конопляные и льняные семена. Волокно конопли раньше шло на изготовление шпагата, веревок, грубых тканей, а конопляное масло употребляли в пищу и использовали для малярных работ.

Именины в этот день: Александр, Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Семен, Сергей, Феофан.