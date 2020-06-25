Дальний Таганай стал научной лабораторией

Ученые Института экологии растений и животных проводят на Дальнем Таганае (Челябинская область) мониторинг горно-тундровых сообществ. Для подобных исследований гора в 25-ти километрах от Златоуста послужит эталоном.

Работа уже начата: так, в свой первый приезд группа учёных Института впервые произвела 3D-лазерное сканирование территории. Полученные данные будут использованы для построения цифровой модели рельефа, где, в том числе отразится пространственное положение всех деревьев и кустарников, морфологическая структура растительных сообществ.

"Через 5 лет мы повторим процесс и получим представление о том, как все изменилось. Кроме того, здесь, на Дальнем Таганае, на выпуклом склоне напротив метеостанции, будет заложена пробная площадь - для наблюдения за тем, как происходит зарастание горных тундр. Мы определим возраст этих мелких деревьев и кустарников, посмотрим, когда они заселились, какой вид был первым, когда это случилось. Такие же исследования уже проведены на Зигальге, Нургуше и Иремеле, а также на трёх вершинах Северного Урала. Полученные материалы станут основой для статьи", - сообщил научный сотрудник лаборатории геоинформационных технологий Института экологии растений и животных Андрей Григорьев.

Как рассказали в пресс-службе национального парка "Таганай", главная цель работы - изучение горно-тундровых сообществ и наблюдение за скоростью их изменения. В этом смысле Таганай - уникальное место. Там не только сохранились эти сообщества, но еще есть условия для исследователей.

"На вершине Дальнего Таганая есть инфраструктура, что позволит проводить постоянные исследования, чем до этого времени в горах никто не занимался. Потому мы планируем сделать там станцию мониторинга климатогенной динамики древесно-кустарниковой растительности в горах Южного Урала. Подобные региональные наблюдения позволяют нам делать различные сценарные прогнозы по изменению климата в будущем", - рассказал Андрей Григорьев.

СПРАВКА

Национальный парк "Таганай" образован 5 марта 1991 года на Южном Урале вблизи города Златоуст (Челябинская область), на границе Европы и Азии. Площадь парка - 568 квадратных километра, территория включает в себя Таганайский горный массив.

Здесь почти нетронутыми сохранились ценные экологические системы: горные тундры и луга, подгольцовые редколесья и реликтовые леса. Встречаются вместе животные и растения, характерные для центральной полосы Европейской России, русского Севера, Поволжья, Урала, Западной и Центральной Сибири, Казахстана.

В 2019 году в национальном парке «Таганай» побывало 141 тысяча 552 туриста.