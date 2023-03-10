Для милых дам: прекрасным обитательницам Челябинского зоопарка подарили ароматные символы весны

Обворожительные дамы Челябинского зоопарка продемонстрировали, как нужно правильно принимать ароматные подарки по случаю Международного женского дня – тюльпаны, символы весны.

Праздник уже прошел, но Челябинский зоопарк продолжает дарить весеннее настроение, радовать и вдохновлять – спасибо замечательной короткометражке с главными героинями росомахой, выдрой, рысью и лисичками-сестричками, появившемуся днем пятницы, десятого марта, в группах муниципального учреждения.

Конечно, по доброй традиции Челябинского зоопарка, не обошлось без веселого, увлекательного рассказа, начавшегося с шутливых дифирамбов его работницам, щедро поделившимся своими дарами со своими подопечными (приводим рассказ полностью):

«Ох уж наши сотрудницы! Им цветы на праздник подарили, а они их передаривают. Хищным самкам получить тюльпаны в качестве элемента обогащения среды было только за радость. Это же и новая форма, и новый запах. Каждая пушистая дама распорядилась презентом в своем стиле.

Росомаха Бира отделила бутон от стебля, накромсала цветочный салатик и предложила его оператору. Рыська Аврора играла тюльпаном, как мячиком. Лисы с цветочками осторожничали и дальше обнюхивания не продвинулись. А вот выдра Манька радовалась больше всех, купалась в лепестках, а потом унесла растение в свое логово. Вот так надо принимать букеты, девочки! Выдра Ваня не стерпел, что подарок только Мане, поэтому тоже захватил тюльпан, но быстро понял, что это девчачьи радости, то ли дело камера! Подробнее смотрите сами!».

Чтобы подписчики не волновались, Челябинский зоопарк успокоил: животные с тюльпанами игрались, валялись в цветках, надкусывали стебли только чтобы их разодрать, в пищу цветок не употреблялся.

«То количество сока стебля, с которым контактировали питомцы при таких играх, не может представлять угрозы для животного. Иначе бы мы не давали тюльпан», - подчеркнули сотрудники учреждения.

Друзья зоопарка в восторге от увиденного, своими эмоциями южноуральцы охотно делятся в комментариях под постом о дамах и цветах:

«Одно удовольствие наблюдать за животными!!!! Какие они все разные!!! Аврора - котейка в чистом виде!!!! Выдры- просто милота!!!!»;

«Как умилительно. Теперь мне кажется, что цветы и нужны для того, чтобы их передаривать животным для их счастья и радости)))»;

«Замечательные питомцы! Выдры, конечно, бесподобны! Видно, что сотрудники любят своих подопечных! Успехов парку и благосостояния!»;

«А Маня какая довольная))»;

«Красоточки)»;

«Милота какая»;

«Самочки, цветочки. Ну что за весенняя милота»;

«Молодцы все! И порадовались, и попробовали на зуб, и поиграли! А мы на них полюбовались!»;

«Каждая нашла подход к тюльпанам. Спасибо за видео!!!»;

«Какие все чудесные» - с этим не поспоришь: все героини видео удивительно хороши, и у каждой – своя изюминка.