Для жителей «Ньютона» и «Тополиной аллеи» создадут экотропу длиной 2,8 километра

Для жителей челябинских микрорайонов «Ньютон» и «Тополиная аллея» в этом году обустроят экологическую тропу протяженностью 2,8 километра.

Об этом на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 22 мая, сообщил глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев.

«В субботу встретились с активными жителями Тополинки и «Ньютона»: проводили субботник в лесу и параллельно обсудили с ними благоустройство в этом году будущей экотропы. Напомню, эту историю начали обсуждать еще года три назад – жители сами вышли на нас с такой идеей», - отметил Виктор Ереклинцев.

Он напомнил, что в текущем году по поручению главы Челябинска Натальи Котовой до районной администрации были дополнительно доведены денежные средства на реализацию этой инициативы в размере девяти миллионов 600 тысяч рублей.

«Деньги поступили, техническое задание мы подготовили. Предусмотрено выполнение трех видов работ: освещение – исключительно воздушным способом, чтобы не портить плодородный слой почвы и корневую систему деревьев; лавочки и урны; тропинка без твердого покрытия – набивная технология, природные материалы», - рассказал Виктор Ереклинцев.

Глава Центрального района сообщил также, что на субботней встрече жители предложили создать на экотропе несколько активностей.

«Мы договорились, что они неделю будут обсуждать эту тему между собой, затем озвучат конкретные предложения по активностям нам, а мы окончательно обсудим их с вами и будем готовы выходить на аукцион», - обратился Виктор Ереклинцев к Наталье Котовой, которая уточнила, было ли в результате встречи получено одобрение от жителей.

«Подавляющее большинство согласно с тем, что нужно в таком сравнительно минималистическом варианте провести благоустройство. Изначально были разные предложения, в том числе студенты ЮУрГУ предлагали более расширенные варианты, но мы решили, что это не должен быть парк в классическом стиле – лес должен остаться лесом, наше вмешательство должно быть минимальным», - подчеркнул Виктор Ереклинцев.

По его словам, у жителей были вопросы по вырубке деревьев, которой, заверил глава Центрального района, конечно же, не будет.

«Мы пойдем по уже создавшимся тропам, причем не вытоптанным людьми, а по наезженным машинами. Там все в колеях. Люди говорят, что в хорошую погоду там приятно гулять, но не везде удобно из-за канав. А весной-осенью, когда идут дожди, туда практически невозможно зайти даже взрослому человеку, не говоря уже о детях, мамах с колясками», - сказал Виктор Ереклинцев.

Кроме того, на субботней встрече челябинцы выразили опасения по поводу проведения строительных работ на зеленом участке, однако глава района успокоил жителей, что такой опыт у администрации есть. В качестве примера он привел Обкомовку.

«Если какая-то часть территории при благоустройстве и нарушается, потом мы все это обязательно приводим в порядок. В техническом задании на обустройство экотропы у нас предусмотрены и завоз плодородного грунта, и посев газонов – разнотравья», - отметил Виктор Ереклинцев.

Наталья Котова подтвердила, что опыт у районных властей, действительно, есть, и выразила уверенность, что все получится и в этот раз, и жители останутся довольны. Также мэр напомнила, что аналогичные экотропы сейчас прокладывают и курчатовцы.

«Хорошо, что у нас есть пример Курчатовского района, - в своей работе мы будем ориентироваться его опыт», - сказал Виктор Ереклинцев.

В администрации Челябинска уточнили, что экотропа в Центральном районе появится на территории, граничащей с улицами 250 лет Челябинску и Героя России Родионова. У тропы будет два входа – и со стороны «Тополиной аллеи», и со стороны «Ньютона».

После всех согласований с жителями работы по организации экотропы планируется выполнить в течение летнего сезона, добавили в мэрии.