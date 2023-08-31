Доступ туристов на остров Веры на Тургояке по-прежнему ограничен

На озере Тургояк в Челябинской области продолжает действовать ограничение для туристов по пребыванию на знаменитом острове Веры. Остров является особо охраняемой природной территорией, и посетить его могут не более 300 человек в день, напоминают в областном министерстве экологии.

Для поездки на остров Веры и осмотра его археологических памятников и достопримечательностей необходимо заранее заполнить заявку и зарегистрировать её в «Особо охраняемых природных территориях Челябинской области». Это нужно для того, чтобы снизить антропогенную нагрузку на памятник природы и объект культурного наследия регионального значения, которым является остров Веры.

На территории острова находится более 30 археологических памятников, возраст некоторых из них — около шести тысяч лет (это мегалиты эпохи каменного века). Также обнаружены руины старообрядческого скита XIX века, и ученые все ещё продолжают свои исследования.

«Вынужденная мера по ограничению доступа на остров Веры была закреплена ещё в начале августа соответствующим приказом Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области и связана с высокой антропогенной нагрузкой на остров, которая приводит к деградации природной среды, снижению биологического и культурного разнообразия» — рассказали в региональном министерстве экологии.

Для желающих посетить остров Веры и осмотреть его исторические памятники теперь есть ряд правил. Необходимо заранее заполнить заявку и отправить её по электронной почте oopt_chel@mail.ru или лично доставить по адресу: Челябинск, улица Курчатова, 23Б.

Напомним, что в настоящее время министерством экологии Челябинской области ведётся работа по созданию природного парка «Тургояк» с организацией доступной туристической территории в виде целой системы экотроп. Это должно помочь снизить антропогенную нагрузку на памятник природы озеро Тургояк и остров Веры и сохранить их для будущих поколений.