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Экстренное предупреждение для южноуральцев продлили еще на сутки

Среда обитания
Вчера, 20:14
Автор: 
Олеся Денисова

Жителей Челябинской области предупреждают о прогнозируемом ухудшении погодных условий - сильные дожди, грозы, град, шквалистый ветер на фоне изнуряющей жары.

По данным Челябинского Гидрометцентра, ночью 21 июля в отдельных районах Челябинской области сохраняются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный. В отдельных районах возможны туманы.

В Челябинске синоптики также обещают дожди, грозы и град как предстоящей ночью, так и днем во вторник. Повышенная влажность воздуха из-за дождей может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких.

Кроме того, ожидается шквалистое усиление ветра ночью до 25-27 метров в секунду, днем – 15-20 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

Атмосферное давление будет ниже нормы. Пониженный фон атмосферного давления может спровоцировать ухудшение самочувствия, как у гипотоников, так и гипертоников, с частыми приступами стенокардии и нарушениями сердечного ритма, вегето-сосудистой дистонией.

В ГУ МЧС области предупреждают, в связи с грозами и усилением ветра повышается вероятность аварий на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

Возможны резкие подъемы уровней воды на отдельных участках рек, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление низкой местности в населенных пунктах.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «112», «101» и «01».

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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