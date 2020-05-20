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Это рекорд: в Челябинске на седьмой год зацвел каштан

Фото: 
Алексей Потапов
Среда обитания
Сегодня, 17:24
Автор: 
Мария Белова

В Челябинске во дворе по улице Шуменской, что в  Тракторозаводском районе города, зацвел один из 68-ти каштанов, которые семь лет назад посадил неравнодушный южноуралец Алексей Потапов. Он уверен, что скоро распустятся и остальные деревья.

«В Киеве это растение зацветает спустя 9 лет, в Москве - 15 лет. А нашему каштану 7 лет, он поставил рекорд по скорости цветения. Я посадил каштаны в честь присоединения Крыма к России и доказал возможность акклиматизации этого балканского дерева на Южном Урале», - рассказал корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» инженер, профессор и активный челябинец Алексей Потапов.

По его словам, во двор, который уже успел стать небольшим парком, недавно прибегала белка, видимо, для знакомства с будущей кормовой базой. Затем приходил ёж.

Каштаны - не единственные деревья в парке, который начал образовываться еще в 2000 году. Тогда Алексей Потапов посадил во дворе березы, еще через несколько лет - липы и орех маньчжурский. Кроме того, мужчина устанавливает в своем дворе памятные знаки в честь знаковых событий в России.

 

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Автор: 
Мария Белова
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