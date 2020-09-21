Формирование современной городской среды в Челябинске выходит на финишную прямую

Заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов сообщил, что благоустройство дворовых территорий и общественных пространств по федеральной программе «Формирование современной городской среды» выходит в южноуральской столице на финишную прямую.

Сегодня, 21-го сентября, на аппаратном совещании в городской мэрии он доложил мэру Наталье Котовой, что работы во дворах выполнены более чем на 80 процентов. Высокая степень готовности и у общественных пространств.

«На этой неделе будем принимать общественные территории в Советском, Ленинском и Металлургических районах», - заявил Александр Астахов.

Глава Советского района Владислав Макаров рассказал, что сквер по улице Свободы готов на две трети. В сквере на пересечении улиц Цвиллинга и Лазаретной благоустройство практически завершено. Начат процесс приемки.

«Подготовлена аукционная документация на установку в обоих скверах систем видеонаблюдения», - сообщил Владислав Макаров.

Глава Ленинского района Челябинска Александр Орёл доложил, что практически завершены работы, предусмотренные на этот год, в парке «Плодушка». С сегодняшнего дня заказчик приступает к приемке объекта.

На другом знаковом общественном пространстве - набережной озера Смолино по улице Новороссийской - подрядная организация выполнила работы практически на 80 процентов.

Высокая степень готовности общественных пространств и в Металлургическом районе, о чем Наталье Котовой доложил его глава Сергей Кочетков. Основной фронт работ выполнен – дело осталось за малым.

Отчитались о реализации федеральной программы «Формирование современной городской среды» и главы других районов Челябинска. Везде благоустройство ведется в соответствии с графиком.