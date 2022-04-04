Глава минэкологии Челябинской области объяснил причины «грязного» дождя и тумана с запахом

Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев объяснил причины грязных капель на одежде и зонтиках после прогулок по улице во время дождя и запашистого тумана, смутившие челябинцев в минувшие выходные. Глава минэкологии заверяет, что все это абсолютно безвредно.

По словам министра, в минувшие выходные Челябинская область оказалась под влиянием средиземноморского циклона с рядом фронтальных систем. «По данным специалистов Челябинского Гидрометеоцентра, после прохождения теплого фронта регион попал в теплый сектор циклона, для которого характерны слоистая облачность, морось и туманы, которые возникают при перемещении теплого влажного воздуха над холодной подстилающей поверхностью», - рассказал министр.

Кроме того, ряд жителей заметили пятна на своей одежде и на зонтах после прогулок под дождем. «Подобные следы на одежде – результат смешения городской пыли от дорог и иных источников, скопившейся в воздухе в виду отсутствия ветра в последние дни. Эта пыль смешивается с дождевыми каплями. При этом разнос пыли с мелкодисперсной влагой составляет не менее 200 метров от дороги», – разъяснял Сергей Лихачев.

Министр заверяет, что прошедший дождь абсолютно безвреден, однако имеет крайне неприятный эстетический эффект: верхняя одежда становится грязной. Глава минэкологии посоветовал не придумывать ничего, не расстраивается и просто постирать одежду и к ней вернется первоначальный вид.