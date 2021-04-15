Глава посоветовал жителям Красногорского отстаивать воду с привкусом

15.04.2021
ВТБ запускает мобильного оператора в Челябинской области
15.04.2021
Представители АЗ «УРАЛ» рассказали студентам ЮУрГУ о востребованных профессиях
15.04.2021
В Челябинске накануне Первомая прозвучат песни в честь человека труда
15.04.2021
Россельхознадзор наказал бизнесменов, травивших южноуральских детей просрочкой
15.04.2021
В Челябинской области суточное число инфицированных ковидом чуть подросло
15.04.2021
Связь в деревни, села и аулы: «Ростелеком» продолжает устранять цифровое неравенство в стране
14.04.2021
Из кранов жителей Красногорского снова течет грязная вода со странным привкусом
13.04.2021
Южноуральцы покорили сердца международных гурманов
13.04.2021
Жители Красногорского, пригласившие Текслера в «край фекалий», будут получать воду из скважин
12.04.2021
«Ариант» выступил генеральным партнером юбилейного Кубка губернатора по танцевальному спорту
Миллионный Челябинск будут убирать 10 пылесосов и 19 поливомоечных машин
14.04.2021
Новая школа, спортобъекты, бульвар: Сергей Антипов рассказал, что еще появится в Курчатовском районе
14.04.2021
Малый и средний бизнес в Челябинской области получит новые льготы
13.04.2021
В Челябинской области массово умирает рыба, сведущие люди бьют тревогу
13.04.2021
Дорожники пообещали Котовой отмыть Челябинск шампунем
12.04.2021