Глава посоветовал жителям Красногорского отстаивать воду с привкусом

Жителия поселка Красногорский (Еманжелинский район, Челябинская область) начали получать чистую воду из скважин, но это длилось только один вечер. Вскоре из их кранов снова потекла коричневая вода с неприятным привкусом.

После того, как глава региона направил в поселок своего заместителя Евгения Голицына, который воду попробовал и заявил, что «такую воду пить нельзя», жителям стали подавать чистую воду из скважины. Затем чиновники снова решили поить жителей поселка из реки Увелька.

«Администрация Красногорского городского поселения сообщает о возобновлении с 14 апреля года подачи воды от реки Увелька. В период запуска подачи воды с реки Увелька жителям рекомендуется сначала слить застоявшуюся в системе воду до поступления чистой воды.

По результатам лабораторных испытаний проб воды, проведенных сотрудниками Роспотребнадзора, питьевая вода от реки Увелька соответствует требованиям СанПин», - сообщил глава Еманжелинского района Евгений Светлов.

Что называется, не верь глазам своим и вкусовым ощущениям тоже.

«На период паводка допускаются отклонения от нормативов по показателям цветность – до 35 градусов, мутность до 3,5 мг/л. Рекомендуем до окончания паводка отстаивать питьевую воду не менее двух часов в открытой емкости, а также проводить ее обработку путем кипячения», - сообщил глава Еманжелинского района Евгений Светлов.

Напомним, жители поселка Красногорский Еманжелинского района в социальных сетях обратились за помощью к губернатору Алексею Текслеру. Они сообщили, что из водопроводных кранов течет грязная вода с неприятным привкусом. Предположительная причина загрязнения питьевого источника – попадание в него талой воды, возможно, смешанной с навозом с полей от агрофирмы «Ариант».

Минэкологии и прокуратура региона пока еще проводят свои проверки. Результатов пока нет.