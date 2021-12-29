Горихвостка-чернушка обосновалась в Челябинске

Валерия Гашек – орнитолог, кандидат биологических наук. Никогда мимо не пройдет, если увидит любопытную представительницу рода пернатых, которую судьба занесла из дальних широт на Южный Урал. На этот раз в кадре – горихвостка-чернушка.

Как отмечает специалист по пернатым, горихвостка-чернушка – довольно неприметная птичка немного меньше воробья. Очень похожа на свою ближайшую родственницу – обыкновенную (или садовую) горихвостку, знакомую многим горожанам и садоводам, но имеет более темное, почти черное, оперение. Так же, как обыкновенная горихвостка, чернушка часто потряхивает огненно-рыжим хвостом, за который и получила свое название. Не отличаясь ни броским нарядом, ни особой красотой песни, она, тем не менее, заслуживает того, чтобы немного о ней рассказать.

Родом эта пташка из Южной Европы, где и до сих пор гнездится в гористой местности среди скал. Однако привычной среды обитания этой крохотной альпинистке оказалось недостаточно, и она довольно быстро освоила урболандшафт, расселившись по городам юга Европы. С середины XIX века чернушка появилась в северной Европе, в 1970-е проникла в Прибалтику, к концу прошлого столетия стала встречаться во многих городах европейской части России. Расширяя свой ареал на северо-восток, на рубеже XX и XXI веков достигла Урала. В последние годы ее все чаще можно увидеть на окраинах Челябинска и других городов области.

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Валерия Гашек рассказала также, что для гнездования пернатые урбанисты чаще всего выбирают строящиеся, заброшенные или полуразрушенные здания, гаражи и прочие «злачные» места. Хотя не гнушаются и сельской местности, предпочитая и там нежилые постройки или руины животноводческих ферм. Гнездо помещают в нишах и полостях построек. В период выкармливания потомства их основная пища – различные беспозвоночные. В остальное время могут питаться ягодами.

«Зимуют чернушки на юге Европы, севере Африки, в Центральной и Южной Азии. В последнее время все чаще остаются на зимовку в Крыму. Что же касается челябинских горихвосток-чернушек, то они настолько суровы, что отваживаются зимовать на окраинах мегаполиса, разыскивая мелкую живность под трубами теплотрасс! Ну а если серьезно, то такие зимние встречи, конечно, единичны. И, к сожалению, невозможно утверждать, что зимовка окажется для них успешной – слишком мало корма могут они найти в наших заснеженных краях – урожай ягод (облепихи, жимолости и пр.) давно собран, насекомых из-под снега не достать… Но не стоит унывать. Ведь уже в первой половине апреля на прогретых весенним солнышком крышах снова появятся бойкие черные птички и, зазывая подруг, будут неутомимо распевать свою изобилующую множеством шипящих согласных трескучую песенку», - рассказала Валерия Гашек.