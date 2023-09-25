25.09.2023
В Челябинск проникнут «Лучи творчества»
25.09.2023
Игорь Курчатов: уральский след в науке: в Челябинске презентуют книгу о великом ученом
25.09.2023
В Челябинской области стартовала акция по обмену монет на банкноты
25.09.2023
Очередные атаки ВСУ по объектам в Белгородской области
25.09.2023
В Челябинске ищут нового главного архитектора
25.09.2023
В Челябинске ВАЗ врезался в дерево
Гостей преображенного Сада камней Челябинска больше всего интересуют саткинские гиганты
22.09.2023
Заново рожденный в Челябинске Сад камней украсили прекрасные каменные гиганты
04.09.2023
Челябинский Сад камней не успеют закончить ко Дню города, но прогуляться в нем жители смогут
29.08.2023
В челябинском Саду камней сеют газон, высаживают деревья и строят фонтан
07.08.2023
В Саду камней Челябинска приступили к обустройству фонтана и общественного туалета
В Челябинске к отоплению подключено 266 садиков и 48 школ
25.09.2023
Челябинская «пятерка» до конца сентября будет ходить по измененному маршруту
25.09.2023
На «Уфалейском благовесте» гостей ожидало духовное пиршество
24.09.2023
Настоящее чудо: После атаки ВСУ на штаб ЧФ рама иконы сгорела, а образ святого уцелел
24.09.2023
В воскресенье прогнозируют магнитные бури
23.09.2023