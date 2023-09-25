Гостей преображенного Сада камней Челябинска больше всего интересуют саткинские гиганты

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске открылся после капитального ремонта самый крупный муниципальный военный комиссариат
25.09.2023

В Челябинске открылся после ремонта самый крупный муниципальный военкомат
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинск продолжает совершать «Дорожный рывок». В настоящее время по данному проекту и нацпроект
Дороги
Дороги
25.09.2023

«Дорожный рывок» Челябинска находится в активной фазе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Озерский театр драмы и комедии «Наш дом» (Озерск, Челябинская область) 76-й театральный сезон отк
25.09.2023

Озёрский «Наш дом» к встрече своего юбилея готов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В понедельник, 25 сентября, в день перенесения мощей святого покровителя Урала, праведного Симеон
25.09.2023

В престольный праздник кафедрального собора Челябинска стартует «Симеоновский фестиваль»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске к отоплению подключено 352 социальных объекта. В их числе 266 садиков, 48
25.09.2023

В Челябинске к отоплению подключено 266 садиков и 48 школ
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.09.2023

В Челябинск проникнут «Лучи творчества»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.09.2023

Игорь Курчатов: уральский след в науке: в Челябинске презентуют книгу о великом ученом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.09.2023

В Челябинской области стартовала акция по обмену монет на банкноты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.09.2023

Очередные атаки ВСУ по объектам в Белгородской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.09.2023

В Челябинске ищут нового главного архитектора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.09.2023

В Челябинске ВАЗ врезался в дерево
сад камней
Центральный район
Виктор Ереклинцев
Среда обитания
25.09.2023 13:27

Гостей преображенного Сада камней Челябинска больше всего интересуют саткинские гиганты

В челябинском Саду камней еще ведутся работы по благоустройству, однако отдыхающих тут уже полным-полно. Особенно в выходные дни – горожане гуляют здесь до позднего вечера.

Особой популярностью у жителей пользуется каменная экспозиция – о гигантских валунах, приехавших в Челябинск из Сатки, агентство «Урал-пресс-информ» рассказывало на прошлой неделе. Также, по словам главы Центрального района Виктора Ереклинцева, большим спросом у горожан пользуются установленные в Саду камней шезлонги.

«Три контракта по Саду камней выполнены на сто процентов. Это установка общественного туалета, укладка покрытий, освещение с видеонаблюдением», - рассказал Виктор Ереклинцев на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 25 сентября.

По его словам, фонтан находится в стадии завершения: в выходные закончена укладка гранитной плитки, сейчас ведется монтаж решеток на водоприемные лотки. До конца недели «сухой» фонтан Сада камней будет готов.

«Все малые архитектурные формы выставлены на сто процентов. В работе – два крупных объекта. Это сцена и пергола на песочнице», - сообщил Виктор Ереклинцев.

Автор: Евгения Александрова
сад камней
Центральный район
Виктор Ереклинцев
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.09.2023

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29.08.2023

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07.08.2023

В Саду камней Челябинска приступили к обустройству фонтана и общественного туалета
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25.09.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В Челябинске открылся после капитального ремонта самый крупный муниципальный военный комиссариат
25.09.2023

В Челябинске открылся после ремонта самый крупный муниципальный военкомат
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинск продолжает совершать «Дорожный рывок». В настоящее время по данному проекту и нацпроект
Дороги
Дороги
25.09.2023

«Дорожный рывок» Челябинска находится в активной фазе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Озерский театр драмы и комедии «Наш дом» (Озерск, Челябинская область) 76-й театральный сезон отк
25.09.2023

Озёрский «Наш дом» к встрече своего юбилея готов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В понедельник, 25 сентября, в день перенесения мощей святого покровителя Урала, праведного Симеон
25.09.2023

В престольный праздник кафедрального собора Челябинска стартует «Симеоновский фестиваль»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске к отоплению подключено 352 социальных объекта. В их числе 266 садиков, 48
25.09.2023

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25.09.2023 13:58

В Челябинск проникнут «Лучи творчества»

25.09.2023 13:27

Гостей преображенного Сада камней Челябинска больше всего интересуют саткинские гиганты

25.09.2023 12:52

В Челябинске открылся после ремонта самый крупный муниципальный военкомат

25.09.2023 12:51

Игорь Курчатов: уральский след в науке: в Челябинске презентуют книгу о великом ученом

25.09.2023 12:39

«Дорожный рывок» Челябинска находится в активной фазе

25.09.2023 12:22

В Челябинской области стартовала акция по обмену монет на банкноты

25.09.2023 12:13

Очередные атаки ВСУ по объектам в Белгородской области

25.09.2023 11:57

Озёрский «Наш дом» к встрече своего юбилея готов

25.09.2023 11:20

В Челябинске ищут нового главного архитектора

25.09.2023 11:13

Советы и рекомендации по скачиванию музыки из интернета для наилучшего опыта

25.09.2023 11:10

В престольный праздник кафедрального собора Челябинска стартует «Симеоновский фестиваль»

25.09.2023 11:08

В Челябинске ВАЗ врезался в дерево

25.09.2023 10:18

Челябинские легкоатлеты завоевали «серебро» и «бронзу» всероссийских стартов

25.09.2023 10:12

В Челябинске к отоплению подключено 266 садиков и 48 школ

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Челябинцы массово жалуются на транспортную НЕдоступность родного города

21.09.2023 11:57

В Челябинской области могут ввести запрет для главврачей госбольниц создавать частные клиники

21.09.2023 11:13

МЧС: Завершены поисковые работы и разбор завалов в доме, где был взрыв газа

21.09.2023 10:50

Юный челябинец сам изготовил «линзу» и вставил себе в глаз

21.09.2023 10:47

Мэрия убедилась лично: перебои в работе автобусов в Чурилово - есть

21.09.2023 09:53

ПО «Маяк» блестяще провел учения по ликвидации условных последствий ЧС с радиоактивными материалами

21.09.2023 09:41

Жительница Челябинской области подарила бойцам СВО старинную икону

21.09.2023 09:21

Уральский супергерой Игорь Курчатов: в Челябинске сняли фильм о легендарном физике-атомщике

21.09.2023 08:58

«Маяк» посетили участники Менделеевской экологической экспедиции