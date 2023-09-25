Гостей преображенного Сада камней Челябинска больше всего интересуют саткинские гиганты

В челябинском Саду камней еще ведутся работы по благоустройству, однако отдыхающих тут уже полным-полно. Особенно в выходные дни – горожане гуляют здесь до позднего вечера.

Особой популярностью у жителей пользуется каменная экспозиция – о гигантских валунах, приехавших в Челябинск из Сатки, агентство «Урал-пресс-информ» рассказывало на прошлой неделе. Также, по словам главы Центрального района Виктора Ереклинцева, большим спросом у горожан пользуются установленные в Саду камней шезлонги.

«Три контракта по Саду камней выполнены на сто процентов. Это установка общественного туалета, укладка покрытий, освещение с видеонаблюдением», - рассказал Виктор Ереклинцев на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 25 сентября.

По его словам, фонтан находится в стадии завершения: в выходные закончена укладка гранитной плитки, сейчас ведется монтаж решеток на водоприемные лотки. До конца недели «сухой» фонтан Сада камней будет готов.

«Все малые архитектурные формы выставлены на сто процентов. В работе – два крупных объекта. Это сцена и пергола на песочнице», - сообщил Виктор Ереклинцев.