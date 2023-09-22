Заново рожденный в Челябинске Сад камней украсили прекрасные каменные гиганты

Челябинский Сад камней, который до недавнего времени являл собой печальное зрелище – был запущен, не ухожен, расцвел и похорошел: в настоящее время здесь подходит к концу долгожданное благоустройство.

Получивший вторую жизнь Сад камней снова в полной мере соответствует своему названию: общественное пространство украсили природные камни-валуны, вес которых составляет от пяти до 15 тонн. Получилось красиво, ярко, эффектно.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» глава Центрального района Виктор Ереклинцев, камни привезли сюда из Сатки.

«Ручная обработка - от 200 до 400 часов на каждый камень, плюс они покрыты специальным маслом для блеска. Это диабаз, яшма, гранит, магнезит. В перспективе планируется добавить камней», - отметил Виктор Ереклинцев, добавив, что Сад камней для Центрального района на сегодня – самый знаковый объект. Тем, что получилось сделать, глава доволен.

Как сообщает сегодня, 22 сентября, пресс-служба мэрии, в обновленном ландшафтном парке посеяли почти 24 тысячи квадратных метров газона, высадили половину из запланированного числа деревьев: 112 из 224-х.

Общая площадь благоустройства, которое велось под постоянным контролем главы Центрального района (Виктор Ереклинцев бывал на объекте и по несколько раз в день), превышает 31,6 тысячи квадратных метров.

«За лето по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера здесь обустроили набивные дорожки, тропинки из широкоформатной плитки и велодорожки. Установили дизайнерские скамейки, гамаки, шезлонги, барные столы и стулья, игровые элементы», - рассказали в администрации Челябинска (как уточнил Виктор Ереклинцев, в Саду камней установлено более ста различных малых архитектурных форм).

На сегодняшний день в Саду камней почти готовы песочница с перголой, танцпол и сцена для уличных музыкантов. Обустраивается «сухой» фонтан (старый монументальный фонтан, разрушавшиеся многие годы, был демонтирован по причине невозможности восстановления), который уже успешно прошел тестовый запуск. Установлены и подключены новые опоры освещения, система видеонаблюдения и общественный бесплатный туалет.

Напомним, благоустройство Сада камней началось марте этого года. Перед началом работ Виктор Ереклинцев отмечал, что это один из самых сложных объектов. Проект благоустройства Сада камней по поручению главы Челябинска Натальи Котовой разработало Агентство инновационного и инвестиционного развития города. Концепцию придумала команда теперь уже бывшего главного архитектора южноуральской столицы Павла Крутолапова, затем началась подготовка рабочей документации. Проект успешно прошел экспертизу, и работа началась.

В середине апреля Виктор Ереклинцев представил проект благоустройства Наталье Котовой, которая до начала презентации вместе со своим заместителем по городскому хозяйству Александром Астаховым высаживала молодые сосны вдоль улицы Красной, внеся свой вклад в реализацию идеи создания «зеленой стены», которая будет отделять, отгораживать преображенный Сад камней от шумной и пыльной проезжей части.